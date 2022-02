© Copyright : Dr

Le conseil d’administration du Groupe Alliances Développement Immobilier s’est réuni en date du 4 février 2022, sous la présidence de Alami Lazraq. L’ordre du jour était consacré à l’examen du plan de développement du Groupe pour la période 2022-2025, du business plan pour la même période, ainsi que des perspectives d’avenir du Groupe.

Lors de ce conseil l’accent a été mis sur les points suivants.

Les atouts dont dispose le groupe:

Un plan de restructuration réussi et complètement terminé.

Une gouvernance solide: le conseil d’administration est composé de 9 membres dont 2 femmes. Sur les 9 membres 6 sont des non- exécutifs. Un comité stratégie et développement a été mis en place en plus des comités existants (exécutif, audit, nomination et rémunération).

La réserve foncière utilisée sur la période 2022-2025 est totalement acquise.

Un nombre de projets en cours ou à développer, permettant de sécuriser les 5 à 6 prochaines années et au-delà. La VIT (potentiel chiffre d’affaires) de ces projets dépasse les 15 milliards de dirhams.

L’expertise et la qualité reconnues des produits du Groupe.

La qualité du management.

Le niveau bas de l'endettement et des charges de structure

Le travail de fond qui a été réalisé ces dernières années au niveau opérationnel et financier a permis des réductions drastiques des charges financières et de structure.

Bien que de nouveaux financements bancaires aient été obtenus (projet à Kenitra, et à Safi), l’endettement du Groupe reste bas.

Evolution de l'endettement (2015-2025).

© Copyright : DR

Le plan de développement et business plan 2022-2025

Après avoir passé en revue le plan de développement basé uniquement sur du foncier déjà acquis, le conseil a examiné le business plan correspondant pour la période 2022-2025. Concernant l’année 2021, les résultats seront communiqués fin mars. Malgré la crise pandémique, le chiffre d’affaires de l’année 2021 sera en croissance par rapport à 2020 et le résultat sera positif.

Le business plan comporte plus de 20 projets permettant un potentiel important pour les quatre prochaines années avec:

un chiffre d’affaires total dépassant les 8 milliards de DH

un résultat net cumulé dépassant 1 milliard de DH

un RNPG cumulé dépassant 1 milliard de DH

Le Groupe va pérenniser les efforts entrepris lors des années précédentes qui ont permis la réduction et la maîtrise des charges financières et de structures.

La vision stratégique

Tout en veillant sur les équilibres financiers et la rentabilité, le Groupe, dans le cadre de ses engagements RSE, s’assure de la prise en compte dans ses projets des impacts environnementaux et sociaux, et fait de l’aménagement des espaces verts une réelle priorité.

Le plan de développement comporte des projets adaptés aux besoins réels des marchés, avec une offre de produits tenant compte des budgets des ménages et conçue dans des espaces urbains faisant la part belle à la nature et au respect de l’environnement. L’objectif est d’offrir un meilleur cadre de vie. Par ailleurs, et en plus du métier de base, le Groupe accompagnera l’évolution de la demande (efficacité énergétique, domotique, résidences pour seniors, secteur de la santé, zones industrielles et hôtellerie).