© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360 (capture image vidéo)

Les professionnels du transport à Fès ont accueilli avec soulagement le soutien annoncé par le gouvernement au profit du secteur qui subit depuis plusieurs mois la flambée des prix des carburants. Deux milliards de DH de subvention exceptionnelle vont être accordés à près de 180.000 propriétaires de véhicules, toutes catégories confondues.

A partir de la première semaine du mois d’avril, les professionnels du transport pourront bénéficier d’une aide directe qui varie entre 1.200 et 6.000 dirhams, en fonction du type de véhicule et de la catégorie de transport. Un dispositif de soutien salué notamment par les transporteurs de la ville de Fès, qui espèrent que cette aide réduira l’impact de l’envolée des prix du carburant à la pompe subi depuis plusieurs semaines par les professionnels.

«La décision de soutenir les professionnels du transport routier tombe à point nommé afin de réduire l’impact de la hausse du carburant, d’autant plus que les transporteurs n’ont pas augmenter leurs tarifs afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens», explique, interrogé par Le360, le secrétaire national du syndicat des transporteurs de marchandises affilié à l'Union marocaine du travail (UMT).

De son côté, le secrétaire régional du groupement des taxis à Fès-Meknès, Ahmed Khribou explique que les professionnels de la région sont satisfaits de la décision du gouvernement de soutenir leur secteur, jugeant néanmoins «insuffisants» le montant des aides allouées au regards des hausse successives que les transporteurs ont dû subir.

Pour Driss Boudfi, représentant des conducteurs de grand taxi à Fès, la décision du gouvernement est une «initiative louable» qui a soulagé en grande partie les professionnels du secteur qui se retrouvent à chaque fois seuls confrontés aux citoyens à chaque augmentation.

En effet, le gouvernement avait indiqué mercredi 23 mars dernier, dans un communiqué, que ce soutien vise à «accompagner les professionnels du secteur du transport routier, à travers l’atténuation des impacts de la hausse des prix du carburant au niveau national, causé par la hausse continue des prix à l’international».

Les professionnels du transport routier pourront ainsi bénéficier, à partir de la première semaine du mois d’avril, de ce soutien selon les catégories, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma.

Les professionnels du transport public de voyageurs bénéficieront d’une subvention de 2.200 DH pour les grands taxis, 1.600 DH pour les petits taxis, 1.800 DH pour les véhicules de transport mixte dans le monde rural, auxquels s’ajoutent 7.000 DH pour les autocars inter-villes et 6.200 DH pour les autobus.

S’agissant du transport touristique, les professionnels bénéficieront d’un soutien financier de 2.800 DH au profit des autocars de 1ère série, 1.400 DH pour les minibus de 2ème série et 1.000 DH pour les véhicules de 3ème série (TGR/TLS).

En ce qui concerne les professionnels du transport de marchandises pour compte d’autrui, un soutien financier de 1.000 DH sera alloué aux véhicules de dépannage, 2.600 DH pour les camions dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 14 tonnes, 3.400 DH pour les camions dont le PTAC est compris entre 14 et 19 tonnes, et 4.200 DH pour les camions dont le PTAC est supérieur à 19 tonnes, ainsi que 6.000 DH au profit des tracteurs routiers.

S’agissant du soutien alloué au transport de personnel et au transport scolaire, les professionnels du transport de personnel pour compte d’autrui bénéficieront d’une aide financière de 1.200 DH pour chaque véhicule, et de 1.000 DH pour chaque véhicule affecté au transport scolaire pour le compte d’autrui.