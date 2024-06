Énergie verte: le géant australien Fortescue confirme ses projets au Maroc

Le géant australien de l’énergie verte a conclu un accord avec le constructeur belge Jan De Nul pour développer des câbles sous-marins destinés à transporter de l’électricité verte du Maroc vers l’Europe et le monde.. DR

Le géant australien de l’énergie verte, Fortescue vient de signer un partenariat stratégique pour exporter de l’énergie verte produite au Maroc vers le vieux continent et les marchés internationaux. Il a conclu un accord avec le groupe de construction maritime belge Jan De Nul pour développer des câbles sous-marins, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mercredi 12 juin. «Ils sont destinés à relier les deux continents, et transporter de l’électricité verte du Maroc vers l’Europe. L’annonce a été faite via un communiqué conjoint», précise le quotidien.

Cette convention s’inscrit dans le cadre de la joint-venture créée par le groupe des phosphates OCP et Fortescue Energy, filiale de Fortescue, pour fournir de l’énergie verte, l’hydrogène vert et l’ammoniac vert au Maroc, à l’Europe et aux marchés internationaux. «Ce partenariat comprend le développement d’installations de fabrication et un hub de R&D, pour faire avancer l’industrie de l’énergie renouvelable en rapide croissance au Maroc», lit-on encore.

Pour le PDG de Fortescue, Andrew Forrest, il existe une énorme opportunité d’envoyer des électrons renouvelables du Maroc et de l’Afrique du Nord vers l’Europe, aux industries et aux consommateurs qui méritent un meilleur choix que celui dont ils disposent actuellement, des carburants fossiles qui émettent du carbone et contribuent au réchauffement planétaire.

Fortescue estime qu’un manque de capacité de pose de câbles crée un goulot d’étranglement pour relier le Maroc à l’Europe, et de ce fait, ce partenariat avec Jan De Nul apportera des avantages considérables, à la fois en Afrique du Nord et en Europe, en termes d’emploi et de croissance économique.

«De son côté, le PDG de Jan De Nul exprime son satisfecit à l’égard de ce partenariat. L’entreprise, connue pour son expertise, dispose d’une flotte de navires câbliers performants. En septembre 2023, l’entreprise belge a renforcé sa flotte par une commande d’un Fleeming Jenkin, un navire câblier extra-grand, avec une capacité de transport de câbles de 28.000 tonnes», souligne L’Economiste.

Le navire permet d’installer des câbles sur de plus grandes distances et dans des eaux plus profondes. Il sera livré en 2026. En 2024 s’ajoute une nouvelle commande de navire XL. Il sera le cinquième navire de la flotte de pose de câbles de l’entreprise belge. Au cours des dix dernières années, Jan De Nul a installé 2.500 kilomètres de câbles sous-marins dans 25 pays.