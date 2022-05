Le PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal et Maroc, Ignacio Sevillano et le DG de Smurfit Kappa Maroc Mounir Naciri, lors du lancement de la construction de la nouvelle usine Smurfit Kappa, à Rabat, mardi 24 mai 2022.

Smurfit Kappa, l'un des principaux acteurs mondiaux de l'emballage en papier, a annoncé ce mardi 24 mai 2022, le lancement du projet de construction de sa toute première usine en Afrique. Implantée dans la région de Rabat, elle permettra à terme la création de 300 emplois.

Le lancement des travaux de construction de la nouvelle usine de Smurtfit Kappa au Maroc a été officiellement donné ce mardi 24 mai 2022, en présence de plusieurs représentants des autorités locales. La nouvelle usine devrait être opérationnelle à partir du premier trimestre de 2023 et permettra de créer environ 300 emplois directs et indirects dans la région.

Implantée dans la région de Rabat, la nouvelle usine de fabrication de carton ondulé de 25.000 m² apportera des solutions d'emballage innovantes et durables pour de nombreux secteurs, dont l'industrie, l'agriculture et l'automobile.

La production sera entièrement destinée à la consommation du marché marocain et répondra aux besoins des clients locaux et multinationaux installés au Maroc à la recherche de solutions d'emballage compétitives, innovantes et durables, livrées rapidement et en toute efficacité, souligne le groupe dans un communiqué.

«Smurfit Kappa est très fier d'annoncer la construction de son premier site de fabrication d'emballages en carton ondulé dans la Région de Rabat- Salé-Kénitra, au Maroc, un pays dont la culture est très proche de la vision et des valeurs de notre entreprise», a indiqué Ignacio Sevillano, PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal et Maroc.

Cette nouvelle usine viendra conforter la présence de Smurfit Kappa dans le pays et lui permettra de se positionner comme le principal partenaire stratégique de ses clients dans toute une série de secteurs, comme l'agriculture, les PGC (produits de grande consommation), l'automobile, le textile, la pharmacie ainsi que dans d'autres marchés industriels, tels que la viande, le poisson et la céramique, explique le groupe dans son communiqué.

La présence commerciale de Smurfit Kappa au Maroc remonte à la fin des années 1990. L’entreprise dispose actuellement d'un bureau de vente et d'un réseau d'usines d'assemblage. Smurfit Kappa dispose au total de plus de 355 usines dans le monde, réparties entre 36 pays.