Cette extension permettra à l’usine Erum de quasiment doubler ses capacités de production, en passant de 111 millions d’unités à 202 millions d’unités à l’horizon 2023, soit une capacité additionnelle de plus de 90 millions d’unités.

Le groupe Erum a inauguré, ce mercredi 11 mai 2022, l'extension de son usine située dans la zone industrielle de Tanger Mghougha, en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du PDG du groupe Erum en Europe et en Afrique, Blanca Erum, et du directeur général du groupe au Maroc, Carlos Mulero.

L’usine du groupe à Tanger est spécialisée dans la fabrication des cintres en plastique destinés au secteur de l’habillement. Dans un communiqué, le ministère de l’Industrie explique que cette extension permettra à l’usine de doubler ses capacités de production, afin de répondre aux besoins de ses clients et de l’ensemble du secteur textile habillement au Maroc. Cette production passera ainsi de 111 millions d’unités (selon les données de 2017) à 202 millions d’unités à l’horizon de 2023, soit une capacité additionnelle de plus de 90 millions d’unités.

«Ce nouveau projet vient appuyer notre engagement à renforcer la souveraineté industrielle du Royaume, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI», a affirmé, à cette occasion Ryad Mezzour.

«Grâce à cet investissement, Erum couvre totalement les besoins de l’écosystème textile marocain en cintres, et s’oriente vers l’industrie 4.0 en se dotant d’un processus de production des cintres automatique et semi-automatique doté d’équipements de haute précision», a ajouté le ministre.

Avec l’extension de son usine, le groupe Erum confirme son engagement et sa confiance en la destination Maroc et vise la croissance de ses clients et du secteur textile habillement marocain ainsi que l’exportation vers des pays voisins.

Le projet dépasse, dans son ensemble, 235 millions de dirhams d’investissement et assure la création de 400 nouveaux emplois pour un total de 700 emplois directs.

L’unité de fabrication du groupe Erum au Maroc devient ainsi la plus grande usine du groupe et son investissement le plus important réalisé à l’échelle internationale, souligne le ministère. Le groupe Erum, indique-t-on, est présent dans 22 pays, et apporte à ses clients la fabrication de cintres dans une concept écodesign pour le secteur de la mode ainsi que des solutions logistiques pour la réutilisation et le recyclage de leurs produits.