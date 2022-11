© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

VidéoL’ONEE a lancé, ce lundi 7 novembre 2022, les travaux de construction d’un poste source 60-22 kV dans la province de Dakhla. D’un coût de 148 millions de dirhams, ce projet va bénéficier aux populations de plusieurs localités de la région Dakhla-Oued Eddahab. Les détails.

Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), et le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar, ont donné le coup d'ennvoi, ce lundi 7 novembre 2022, aux travaux de construction d’un poste source 60-22 kV au point kilométrique 40 (PK 40).

Ce projet permettra, selon les déclarations du patron de l’ONEE faites pour Le360, de raccorder au réseau national de l’électricité les centres émergents de la province d’Oued Eddahab comme les commune d’El Argoub et Bir Anzarane en plus de plusieurs villages de pêcheurs ainsi que l’alimentation électrique du futur port Dakhla Atlantique et du nouveau pôle urbain PK 40.

Doté d’un budget global de 148 millions de dirhams, ce projet a fait l’objet d’un partenariat entre plusieurs intervenants: l’ONEE, le Conseil de la région, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des Provinces du Sud du Royaume (APDS) et le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime (Secteur de la pêche).

Ce projet structurant fait partie d'un ambitieux plan pour le développement des Provinces du Sud en général et de la région de Dakhla en particulier. «En matière d’investissements, ce projet va renforcer l’attractivité de la région de Dakhla-Oued Eddahab», commente Abderrahim El Hafidi