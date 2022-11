Eau potable et assainissement liquide: signature à Marrakech d'un mémorandum d’entente entre le Maroc et Israël

© Copyright : DR

Un nouveau mémorandum d’entente (MoU -Memorandum of Understanding) a été signé, ce jeudi 17 novembre à Marrakech, entre le Maroc et Israël pour la production d'eau potable et l'assainissement liquide.

Un mémorandum d’entente a été signé ce jeudi 17 novembre à Marrakech entre le Maroc et Israël pour la production d'eau potable et l'assainissement liquide, relaie le Jerusalem Post. La signature de ce MoU, pour lequel les deux pays ont été représentés par l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) et la compagnie nationale Mekorot, a été faite dans le contexte des travaux du Forum de l’investissement global (Global Investment Forum) dont les travaux ont débuté en ce même jeudi à Marrakech. Maroc-Israël: de nouveaux horizons s'ouvrent pour la coopération bilatérale Ce forum est organisé par le groupe médiatique éditeur du Jerusalem Post en partenariat avec Global Media Holdings, un groupe médiatique marocain qui édite le quotidien Al Ahdath Al Maghribiya, et le groupe émirati propriétaire du journal Khaleej Times. Selon les termes de ce MoU, l’ONEE et la compagnie Mekorot vont travailler ensemble afin de promouvoir leur coopération dans plusieurs secteurs comme le dessalement d’eau de mer, l’innovation et la R&D. Un premier MoU sur des projets identiques avait déjà été signé entre le Maroc et Israël, en décembre 2020.

Par Rahim Sefrioui