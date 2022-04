Eau potable: 2,5 milliards de dirhams pour alimenter Marrakech et les villes voisines

L'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a procédé, récemment, à la mise en service d’un important projet d’adduction d’eau potable de la ville de Marrakech et des villes et localités voisines à partir du barrage Al Massira, pour un montant global de 2,5 milliards de dirhams (MMDH).