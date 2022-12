© Copyright : Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Drâa-Tafilalet prévoit la réalisation d’une banque de projets dans les secteurs de l’énergie et des mines. Une enveloppe budgétaire de plus de 820.000 dirhams sera dédiée à ce projet. Les détails.

Le Centre régional d'investissement (CRI) de Drâa-Tafilalet a lancé un appel d’offres portant sur la réalisation d’une banque de projets, avec des études de faisabilité, dans les secteurs de l’énergie et des mines. La durée de réalisation de cette mission est de trois mois.

Le prestataire sélectionné aura ainsi à élaborer, en premier lieu, une analyse stratégique des opportunités d'investissement couvrant les secteurs des énergies et des mines, ainsi que les nouvelles chaînes de valeur nationales et mondiales relatives à ces secteurs, auxquelles la région Drâa-Tafilalet pourrait s'intégrer à moyen et long terme.

Le consultant identifiera les transformations majeures des métiers mondiaux à l'échelle internationale et nationale relatives aux secteurs traités dans cette tranche de marché et examinera leurs incidences sur la région Drâa-Tafilalet en termes d'opportunités à saisir, de menaces contre lesquelles se prémunir et de rupture à anticiper en priorisant les chaînes de valeur sur lesquelles la région Drâa-Tafilalet se positionne comme une région «Best Cost».

Ces opportunités d'investissement comprendront l'ensemble des éléments clés des deux secteurs concernés au niveau de la région Drâa-Tafilalet, traduisant une connaissance approfondie du marché, notamment les offres foncières et immobilières, les avantages compétitifs, les nouveaux créneaux et niches à saisir, les tendances d'investissement, les innovations, les régimes incitatifs, les fiscalités, les nouvelles technologies...

Le prestataire sélectionné élaborera également les fiches pour chaque projet identifié comme réalisable et à forte valeur ajoutée. Il formera par la suite l'équipe du CRI Drâa-Tafilalet et ses partenaires à la conception et l'élaboration des business modèles et des fiches synthétiques d'un projet d'investissement.

A l’issue de cette mission, le consultant sélectionné produira une note sur les opportunités et les tendances d’investissement relatives aux secteurs de l’énergie et des mines, ainsi que deux guides des investisseurs.