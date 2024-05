Digital banking: le marocain HPS à la conquête de l’Irlande

HPS continue dans son élan de croissance internationale avec l’acquisition de CR2 Limited, une entreprise irlandaise reconnue dans le domaine des progiciels de digital banking et de paiement. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 28 mai, soulignant que cette acquisition marque une étape clé dans le plan de croissance stratégique «AccelR8» de HPS.

«CR2, dont le siège est à Dublin, dispose de bureaux à Dubaï, en Jordanie, en Inde et en Australie, et est célèbre pour sa plateforme logicielle BankWorld. Cette dernière alimente plus de 90 banques réparties sur une cinquantaine de pays, offrant une gamme complète de fonctionnalités bancaires, de portefeuilles digitaux et de paiements», lit-on.

Grâce à cette acquisition, HPS entend intégrer ces technologies de pointe pour enrichir son propre portefeuille de solutions. Cité par le quotidien, Abdeslam Alaoui Smaili, co-fondateur et CEO de HPS, a noté que «ce rachat marque une étape importante dans la croissance continue de HPS, CR2 disposant d’un ensemble de capacités différenciées qui conviennent parfaitement à HPS et ajoutent une profondeur significative à la plate-forme».

Fintan Byrne, CEO de CR2, a ajouté que «cette transaction est une reconnaissance de ce que l’équipe de CR2 a créé et de l’opportunité de croissance future au sein de l’entreprise».

«L’intégration de CR2 à HPS promet des synergies stratégiques considérables, permettant de répondre aux défis croissants des clients avec des solutions logicielles complémentaires. L’acquisition devrait également avoir un effet relutif sur le bénéfice par action (BPA) de HPS dès la première année, reflétant les synergies attendues et les nouvelles opportunités de revenus sur des marchés complémentaires», lit-on encore.

CR2 a généré un chiffre d’affaires de 23,8 millions d’euros au cours des 12 mois jusqu’en juin 2023. Alors que HPS entame ce nouveau chapitre, «l’entreprise reste déterminée à respecter les normes les plus élevées d’intégrité et de service client, tout en poursuivant ses objectifs de croissance et d’innovation», indique-t-on.

Evercore agit en tant que conseil financier exclusif de HPS pour cette transaction, avec Norton Rose Fulbright et Matheson LLP en qualité de conseils juridiques.