Kiosque360. Le Maroc et la France signent deux conventions de financement d’un montant de 200 millions d’euros (2 milliards de dirhams) pour un appui à la généralisation de l’AMO et à la Budgétisation sensible au genre (BSG). Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le Maroc et la France scellent deux nouvelles conventions. En effet, Fouzi Lekjaâ, ministre délégué chargé du budget auprès de la ministre de l’Economie et des Finances, et Mihoub Mezouaghi, directeur de l’Agence française de développement (AFD), ont signé deux conventions de financement d’un montant global de 200 millions d’euros (environ 2 milliards de dirhams), pour un soutien à deux projets: un premier concernant l'appui à la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), et un second relatif à la Budgétisation sensible au genre (BSG), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 8 décembre.

Pour le premier projet, il s’agit plus précisément d’un financement à hauteur de 150 millions d’euros, pour soutenir l’accompagnement du Maroc vers la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire et le renforcement de son système de santé. Une subvention de 4 millions d’euros (environ 400 millions de dirhams) accompagne ce prêt, permettant de mobiliser une expertise française reconnue en soutien aux acteurs de la réforme, via Expertise France (agence publique française de coopération technique, groupe AFD), précise le journal.

Quant au deuxième projet de financement, il s’élève à 50 millions d’euros et vise à réduire les inégalités homme-femme à travers l’institutionnalisation et l’opérationnalisation de la Budgétisation sensible au genre dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du budget de l’Etat. L’AFD précise que cette démarche s’inscrit dans «la continuité d’un financement de 100 millions d’euros signé en 2019 et témoigne des avancées de cette démarche au Maroc, sous le pilotage du Centre d’excellence pour la budgétisation sensible au genre du ministère de l’Economie et des Finances ».