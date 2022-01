Othman Benjelloun (à gauche) et Moulay Hafid Elalamy.

© Copyright : Le360 (photomontage)

Contrairement à ce qui a pu être relayé par certains médias, aucun rapprochement capitalistique n’a été enclenché entre Saham et Bank Of Africa, a appris Le360 d’une source autorisée auprès du groupe Saham.

Dans un message diffusé hier soir sur son compte LinkedIn et largement partagé sur les réseaux sociaux, Economie Entreprises Live, la plateforme de débats du magazine du même nom, a laissé croire que le groupe Saham, fondé par Moulay Hafid Elalamy, sera l’un des acteurs d'un virage stratégique opéré par le groupe Bank Of Africa, et annoncé pour le mois de mars prochain par le président de O Capital group, Othman Benjelloun.

«Nous nous apprêtons en effet à annoncer un grand changement pour le groupe. Mais je ne peux pas vous en dire plus avant le Conseil d’administration qui se tiendra en mars. Ce virage doit d’abord être approuvé par les administrateurs et les principaux actionnaires du groupe», avait confié vendredi dernier, 21 janvier 2022, Othman Benjelloun à Médias24, sans donner plus de détails.

Economie & Entreprises n’a pas hésité de son côté à évoquer un changement de l'actionnariat de la banque de Othman Benjelloun. «Dans une première étape, Moulay Hafid Elalamy rachètera ce mois de mars les 25% du Crédit Mutuel», indique ce titre de presse qui fait partie du groupe médiatique Success Publications dans son message LinkedIn, ajoutant même qu’«il ne s’agit là que d’une première opération dans le capital de la banque dans l’objectif ultime d’en prendre le contrôle, ainsi que celui de RMA Watanya à moyen terme, juste après l’expiration de la clause de non-concurrence avec Sanlam».

© Copyright : DR

Contactée par Le360, une source autorisée auprès du groupe Saham a tout aussi formellement démenti tout projet de rapprochement avec Bank Of Africa.

«Le groupe Saham n’a engagé aucune discussion de cet ordre ni avec Othman Benjelloun ni avec le Crédit Mutuel», a précisé cet interlocuteur.