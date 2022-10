© Copyright : DR

Kiosque360. Selon le tout dernier rapport de l’Observatoire des délais de paiement, le délai moyen de paiement de l’ensemble de la commande publique s’élève à 18,6 jours en 2021 pour l’Etat et les collectivités territoriales contre 21,1 jours en 2018. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd'hui Le Maroc.

Le délai moyen de paiement de l’ensemble de la commande publique s’élève à 18,6 jours en 2021 pour l’Etat et les collectivités territoriales contre 21,1 jours en 2018, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 18 octobre. Le quotidien ajoute que pour les Établissements et entreprises publics (EEP), cette échéance est de 36,1 jours durant 2021 contre 55,9 jours à la même date en 2018.

Selon l’Observatoire des délais de paiement, le principal défi pour 2022 est de mettre en place des règles dissuasives et coercitives en vue d’améliorer les comportements de paiement des entreprises. Le quotidien indique que le tout dernier rapport dudit observatoire fait ressortir deux principaux enseignements. «Il met ainsi en exergue le maintien de la tendance positive observée depuis 2018 au niveau des délais de paiement du secteur public et ce, grâce aux efforts déployés par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics. Il relève également la dégradation des pratiques de paiement au niveau du secteur privé durant l’exercice 2020, fortement marqué par les répercussions économiques de la crise liée à la pandémie de la Covid-19», note le journal.

Globalement, le rapport montre que les délais de paiement de l’Etat et des collectivités territoriales se sont fortement améliorés durant les cinq dernières années. Soulignons qu’au niveau des marchés publics, les délais sont passés de 42 jours en 2018 à 33,9 jours en 2021, dont 32,83 jours pour l’Etat et 37,4 jours pour les collectivités territoriales et que le montant des intérêts moratoires payés aux fournisseurs de l’Etat est en baisse en 2021. L’année dernière, 8,5 millions de dirhams ont été payés contre 20,3 millions de dirhams en 2020 et 31,2 millions de dirhams en 2019.

«La tendance à l’amélioration des délais de paiement de l’Etat et des collectivités territoriales constatée au cours de ces cinq dernières années sera d’autant plus perceptible au cours des prochaines années dans la mesure où la TGR poursuivra, au cours de l’année 2022, le processus de digitalisation de bout en bout de la dépense publique», indique le quotidien.

Au sujet des délais de paiement des établissements et entreprises publics en 2021, l’échantillon pris en compte comprend 191 EEP (163 établissements publics et 28 sociétés anonymes) constituant 71% des EEP du portefeuille public. Près de 87% des établissements publics et 82% des entreprises publiques ont payé leurs fournisseurs sans retard.

«Après plus de 3 ans de son entrée en service, la plateforme Ajal compte 505 fournisseurs inscrits dont 125 ont déposé 924 réclamations relatives à 119 EEP pour un montant d’environ 709 millions de dirhams. 63% des requêtes déposées ont été traitées (616,82 millions de dirhams) et 37% sont en cours de traitement (92,17 millions de dirhams). La PME est la plus active sur cette plateforme avec 770 réclamations déposées à fin 2021 (83%) pour un montant total de 430,94 millions de dirhams», souligne par ailleurs le rapport.

Toutefois, selon Bank Al-Maghrib, l’analyse des comportements de paiement des entreprises du secteur privé en 2020 dévoile une dégradation avec des délais de paiement fournisseurs moyens de 123 jours d’achats (JA) tandis que, du côté client, la moyenne globale est de 193 jours de chiffres d’affaires (JCA). Par exemple, pour la TPE, les délais clients ont atteint 279 jours en 2020, contre 195 jours en 2018 et 127 jours en 2013.