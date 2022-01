La découverte d’un gisement gazier au large de Larache, dont les principales ressources proviennent de l’agriculture et de la pêche, ouvre de nouveaux horizons à sa population.

© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (photomontage)

La découverte d'un gisement de gaz au large de Larache a été accueillie avec beaucoup de joie par les habitants. Ils estiment que cela donnera un coup de pouce de plus à l’essor économique de cette région, située entre le Gharb et le Nord du pays. Témoignages.

Le puits gazier offshore, qui porte le nom d'Anchois-2, se trouve à 38 kilomètres des côtes de Larache. Pour les habitants de cette ville, il est donc invisible depuis le littoral, mais l’annonce, lundi dernier, de ce nouveau potentiel gazier par la firme britannique Chariot et l’Onhym les réjouit. Pour les acteurs associatifs et politiques de la ville, interrogés par Le360, il s’agit là d’une très bonne nouvelle pour la région et pour tout le pays.

Dans cette région, dont les principales ressources proviennent de l’agriculture et de la pêche, cette découverte ouvrira de nouveaux horizons à sa population. Et pour le pays, cela permettra d'atténuer la dépendance en matière d’énergie, dans un contexte difficile où le prix du gaz augmente sur les marchés internationaux.

«Suite aux résultats encourageants des études géologiques et géophysiques, il a été décidé de forer le puits dénommé Anchois – 2, celui-ci est situé à 38 Km au large de la ville de Larache et à 87 Km de la ville de Kénitra», avait indiqué l’Onhym, lundi 10 janvier, dans un communiqué, expliquant que les travaux de forage, qui avaient démarré le 17 décembre 2021, avaient atteint une profondeur finale de 2.512 mètres, le 31 décembre 2021.

L'interprétation préliminaire des données confirme «la présence d’une accumulation de gaz au niveau du puits Anchois – 2», a précisé l'Onhym, ajoutant que «d'autres analyses plus approfondies seront entreprises, afin d'affiner l'évaluation du potentiel gazier découvert».

Voilà qui donnera du baume au cœur des habitants de Larache, dont Le360 vous propose de regarder quelques témoignages recueillis dans les rues de cette petite ville face à l'Atlantique, au nord du Royaume...