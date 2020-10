© Copyright : DR

Kiosque360. Le Bitcoin retrouve les hauteurs qu'il avait atteintes il y a plus d’un an. En effet, le 27 octobre, la cryptomonnaie se négociait à près de 13.420 dollars (+2,77%), soit le cours le plus haut depuis le 25 juin 2019.

Le Bitcoin renaît de ses cendres. C’est ce que nous apprend capital.fr dans l’une de ses publications du 27 octobre. Le prix du Bitcoin (BTC) continue d'augmenter, alors que l'instabilité règne sur les marchés boursiers, secoués par la pandémie de coronavirus, fait d’ailleurs remarquer le journal. «Mardi 27 octobre, la cryptomonnaie se négociait à près de 13.420 dollars (+2,77%), soit le cours le plus haut depuis le 25 juin 2019. Il s'agit là d'une hausse de 87% depuis le début de l'année», précise capital.fr, citant CoinDesk. On apprend que l'ambiance haussière se poursuit pour le Bitcoin, même si les marchés boursiers mondiaux ont subi des pertes et que l'indice boursier de référence de Wall Street, le S&P 500, a chuté de près de 2%, lundi, en raison des préoccupations liées à la pandémie de Covid-19. Matthew Dibb, cofondateur et directeur de l'exploitation de Stack Funds, explique ainsi à CoinDesk que la baisse des transferts vers les bourses, malgré la réduction du risque sur les marchés boursiers, est un signe haussier. Et les spécialistes sont confiants et estiment que cette dynamique devrait se poursuivre dans les semaines à venir.

capital.fr indique que, la semaine dernière déjà, le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies ont bondi après que PayPal avait annoncé, le 21 octobre dernier, qu'il serait bientôt possible d'acheter, d'échanger ou de vendre des cryptomonnaies directement sur sa plateforme. «Dès début 2021, les clients PayPal pourront utiliser leurs cryptomonnaies comme une source de paiement auprès des 26 millions de vendeurs PayPal à travers le globe», a précisé le spécialiste des services financiers. «Ce jour-là, le Bitcoin bondissait de 6,3% à 12.718,03 dollars vers 15h05 GMT (17h05 à Paris), après avoir atteint, à 14h25 GMT, 12.854,50 dollars, son plus haut niveau depuis 13 mois », conclut capital.fr.