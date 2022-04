© Copyright : Khadija Sabbar / Le360 (Capture image vidéo)

Malgré une offre abondante, le marché de gros des céréales et des légumineuses de Casablanca pâtit des effets de la crise. Les clients se font rares cette année, en raison notamment de la hausse des prix de plusieurs produits. Tour d’horizon.

Blé, lentilles, fèves, haricots et pois chiches sont disponibles en abondance, mais l’affluence n’est pas au rendez-vous au marché de gros de Derb Sultan cette année.

Interrogé par Le360, Aziz Watiq, commerçant et responsable du marché des céréales et des légumineuses, fait remarquer que les prix des différents produits disponibles, notamment importés, ont connu une hausse significative cette année, à cause des effets de la crise en Ukraine et la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Le quintal de blé, qui se vendait entre 400 et 450 dirhams, se vend aujourd’hui entre 700 et 750 dirhams, indique Aziz Watiq. Le prix des graines d’avoine importées a également connu une hausse passant de 9 et 10 dirhams le kilo à plus de 13 dirhams. La vermicelle coûte environ 14 dirhams le kilo alors qu’elle se vendait à 11 dirhams avant.

Cette hausse des prix est accompagnée par une baisse importante de la consommation. L’effervescence que connaissait le marché de gros durant cette période de l’année n’est pas au rendez-vous. Aziz Watiq impute ce recul à la baisse du pouvoir d’achat des clients toujours impactés par les effets de la crise.

«La situation du marché est très différente par rapport aux années précédentes. A cause de la pandémie du Covid-19, les clients se font de plus en plus rares. Nous avons constaté que la hausse des prix a un impact significatif sur le pouvoir d’achat de nos clients», témoigne un commerçant rencontré sur les lieux.

De son côté, une cliente a expliqué, interrogée par Le360, que la hausse des prix dans les autres marchés de Casablanca la poussait à faire le déplacement du quartier de Sidi Moumen au marché de gros de Derb Sultan, pour s'approvisionner à moindre coût, notamment pour les besoins des «paniers du Ramadan», distribués aux nécessiteux au cours de ce mois sacré.