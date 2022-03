© Copyright : DR

Crédit du Maroc a soutenu, le 9 mars 2022, devant le Comité d’Attribution du Label RSE de la CGEM et a obtenu un avis favorable pour le renouvellement du Label. Cette distinction est une reconnaissance de l’engagement, du respect des principes de RSE de Crédit du Maroc et vient confirmer la pertinence de son projet d’entreprise Tajdid 2022.

Le 9 mars 2022, le Comité d'Attribution du Label a renouvelé l’attribution du Label RSE au Crédit du Maroc, suite à un audit réalisé par un tiers expert, l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris Maroc, des processus et pratiques de Crédit du Maroc sur les neuf axes d’engagement constituant la charte de responsabilité sociétale de la CGEM.

Cette distinction constitue une reconnaissance de l’engagement continu de Crédit du Maroc à assumer les impacts de ses décisions et à œuvrer pour un développement durable de ses activités économiques et de son écosystème. Les membres du Comité d’Attribution du Label ont pu, en effet, apprécier les réalisations des équipes de Crédit du Maroc.

Le renouvellement du Label RSE de la CGEM confirme ainsi la pertinence du projet d’entreprise, Tajdid 2022, expression de la responsabilité sociale et environnementale de Crédit du Maroc avec trois piliers:

le projet client, qui fait de la satisfaction du client la priorité absolue;

le projet humain, qui fait de Crédit du Maroc «the Best Place to Work» et permet d'exprimer et de développer le potentiel de chacun;

le projet sociétal qui pousse à agir en tant que banque verte, responsable et inclusive. Une ambition qui fait écho aux engagements pris par le Royaume en faveur de la décarbonation de l’économie, du renforcement de la résilience face aux effets du dérèglement climatique et de la finance verte et durable de l’action climatique.

En tant qu’acteur et partenaire économique incontournable, financeur et accompagnateur du progrès du pays, Crédit du Maroc entend jouer pleinement son rôle dans la réalisation de la vision d’un Maroc champion régional de l’énergie compétitive et verte.