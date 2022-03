© Copyright : DR

La signature officielle des statuts portant création de l’Alliance des patronats francophones (APF) a eu lieu ce mardi 29 mars à Tunis, en présence de Najla Bouden, cheffe du gouvernement de Tunisie et de celle des présidents des patronats de 25 pays.

L’Alliance des patronats francophones (APF), organisation conçue par les secteurs privés de ces pays, a pour objectif d’accélérer les flux d’affaires entre entreprises, indique la CGEM dans un communiqué.

Elle vise également à coordonner l’action des organisations professionnelles les plus représentatives de chacun des pays et régions membres, pour établir des diagnostics partagés et porter des propositions communes en faveur d'une croissance économique partagée et pérenne, poursuit le document de la confédération patronale marocaine.

La création de l’Alliance intervient six mois après la tenue de la première Rencontre des entrepreneurs francophones (REF) en août 2021 à Paris. Cet événement avait connu la participation d’une délégation composée de plus de 25 chefs d’entreprise marocains de différents secteurs, conduite par Chakib Alj, président de la CGEM.

La gouvernance de l'APF se décline ainsi:

Geoffroy ROUX DE BÉZIEUX, président du Mouvement des Entreprises de France, élu Président de l’Alliance pour un mandat de 2 ans;

Chakib ALJ, président de la CGEM, élu Secrétaire général et membre du bureau exécutif de l’Alliance;

Karl BLACKBURN, président du Conseil du Patronat du Québec, Vice-Président et Trésorier de l’Alliance ;

Jean-Marie ACKAH, président de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI), Vice-Président;

Youssouf Moussa DAWALEH, président de la Chambre de Commerce du Djibouti, Vice-Président;

Daniel ABBOUD, président de l’Association des Industriels Libanais (ALI), Vice-Président;

Thierry-Marie H. RAJAONA, président du Groupement des Entreprises de Madagascar (GEM), Vice-Président;

Mohamed Zein El Abidine OULD CHEIKH AHMED, Président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), Vice-Président;

Célestin TAWAMBA, Président du Groupement Inter-Patronal du Cameroun, Vice-Président;

Samir MAJOUL, Président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), Vice-Président.