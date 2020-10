La Royal Air Maroc annonce la mise en place d’un programme de six liaisons reliant Laâyoune à Agadir, Dakhla, Marrakech, Smara, Guelmim et Las Palmas.

Décidément, tous les moyens sont bons pour rassurer les voyageurs qui, en ces temps d’incertitudes sur l’évolution de la situation épidémiologique, demandent toujours plus de flexibilité et de souplesse lors de la réservation de leur(s) billet(s) d’avion.

Du fait du contexte sanitaire, réserver un vol est devenu risqué pour les consommateurs. Pour les rassurer, Royal Air Maroc annonce avoir instauré des mesures exceptionnelles, en introduisant plus de flexibilité, afin de permettre à ses clients de réserver leur prochain voyage en toute sérénité.

Un message posté sur les réseaux sociaux détaille les nouvelles mesures prises par le transporteur public.

Ainsi, les clients de RAM peuvent changer librement la date de départ et la destination autant de fois que possible sans pénalités avant le départ. Il n'y a plus aucune restriction à la destination, à la date d'émission ou à la date de voyage. Une différence de tarifs peut s'appliquer si la classe de réservation originale n'est pas disponible.

Ce changement prend effet immédiatement et concerne les billets déjà émis ainsi que les nouveaux billets, précise RAM.

En cas d'incertitude concernant les futurs plans de voyage, un bon d'achat peut être émis. La validité de ces bons de voyage est de 12 mois, et il est même possible d'obtenir un remboursement en espèces à la fin de la validité de ce bon, s'il n'a pas été utilisé, explique la compagniue nationale.

Cette initiative prise par RAM intervient alors que Marrakech, première destination touristique du Royaume, a accueilli hier, samedi 10 octobre, un premier groupe de 160 touristes français.