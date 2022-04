© Copyright : Saïd Bouchrit - Le360

Le nombre de travailleurs non-salariés immatriculés à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), s'est élevé au 1er avril 2022 à 1.641.557, a affirmé hier, mercredi 6 avril 2022 à Casablanca, le directeur général de la CNSS, Hassan Boubrik.

Sur un total de la population concernée, estimé à plus de 3,2 millions, 1.641.557 travailleurs non-salariés sont immatriculés à la CNSS, a annoncé Boubrik lors d’une conférence de presse, consacrée à la présentation de l’état d’avancement du projet de la généralisation de la couverture sociale aux travailleurs non-salariés.

Selon le directeur général de la CNSS, cette conférence a eu pour but de communiquer avec les médias et à travers eux avec l’opinion publique sur l’état d’avancement de ce projet lancé il y a quatre mois dans le cadre du grand chantier de la généralisation de la couverture sociale lancé par le Roi Mohammed VI.

Pour Hassan Boubrik, l’opération de généralisation de la couverture sociale aux travailleurs non-salariés sera achevée vers la fin du mois de mai avant de commencer en juillet à la généralisation de la couverture médicale aux personnes bénéficiaires du RAMED. Objectif: achever vers la fin de l’année en cours la généralisation de la couverture médicale pour passer en 2023 à la généralisation des allocations familiales puis en 2024-2025 à la généralisation de la retraite.

Lors des exposés présentés à l'occasion de cette conférence, les intervenants ont souligné que la quasi-totalité des décrets se rapportant à ce projet ont été publiés, tandis que l’ensemble de conventions entre les organismes de liaison et la CNSS ont été signées, soulignant que le total de la population concernée est estimé à plus de 3,2 millions.

Sur la situation d’enrôlement au 1er avril 2022, 1.641.557 de travailleurs non-salariés sont immatriculés et 209.848 comptes Portail ont été créés, tandis que le nombre de conjoints et d’enfants déclarés s’élève respectivement à 72.535 et 131.770, soit un total de bénéficiaires déclarés de 1.845.862, ont-ils souligné.

Et d'indiquer que le nombre de dossiers AMO ouverts est estimé à 81.718, notant que la CNSS a mis en place plusieurs canaux pour la gestion de la relation assurés tels le portail, le serveur vocal interactif, le centre d’appel et de traitement, outre plus de 170 agences CNSS et 8 mille points de proximité pour l’enrôlement et le dépôt des dossiers AMO.

Sur le volet de la communication, des actions ont accompagné les phases de sensibilisation de la population cible, d’information sur la possibilité du dépôt de dossiers de remboursement AMO et d’incitation des personnes concernées à adhérer au régime AMO.

La CNSS prévoit aussi des réunions d'informations locales, des roadshow, des capsules médias et digitales et une campagne publicitaire pour valoriser l'acte de souscription à l'AMO.