Kiosque360. Au cours de l'année écoulée, le déficit budgétaire a été maîtrisé quasiment au même niveau que l’an passé. C’est en tout cas ce qui ressort du rapport sur l’exécution du budget au titre de l’année 2019 présenté par la Cour des comptes. Les détails.

Se référant aux données provisoires disponibles à la fin du 1er trimestre 2020, la Cour des comptes estime, dans son rapport sur l’exécution du budget au titre de l’année 2019, que le déficit budgétaire a été maîtrisé, frôlant le niveau de 2018. Il a ainsi atteint 41.672 millions de dirhams contre 41.658 millions de dirhams un an plus tôt, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 1er octobre. Ce contrôle s’explique notamment par une amélioration des recettes ordinaires à hauteur de 16.832 millions de dirhams qui a permis, par ricochet, de couvrir l’augmentation de 15.536 millions de dirhams des dépenses globales et la baisse de 1.310 millions de dirhams du solde des comptes spéciaux du Trésor.

D’autre part, la Cour des comptes met en avant une hausse des recettes ordinaires du budget général de l’Etat qui se sont élevées à 249,9 milliards de dirhams, soit +7,2% (16,8 milliards de dirhams) par rapport à 2018. Quant aux dépenses globales, elles ont atteint 293.903 millions de dirhams. Dans le détail, cela correspond à 37,9% (111.526 millions de dirhams) de dépenses du personnel, 24% de dépenses d’investissement, 23,7% de dépenses en autres biens et services, 9% des intérêts de la dette publique et 5,5% des dépenses de compensation. De même, les dépenses globales ont augmenté de 5,8% (10.737 millions de dirhams). Mais, comme le soulève le quotidien, la masse salariale réellement supportée par le budget de l’Etat en 2019 est estimée à 149.270 millions de dirhams, soit 12,9% du PIB.

Autre enseignement: l’amélioration du niveau d’exécution des dépenses d’investissement, soutenu par les transferts des budgets des ministères et du chapitre des charges communes vers les comptes spéciaux du Trésor et les établissements et entreprises publics (EEP), tel que l’indique le journal, ajoutant que les engagements et émissions de dépenses d’investissement se sont respectivement établis à 81.895 millions de dirhams (+2,5%) et 70.412 millions de dirhams (+7,3%).