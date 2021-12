Coup d’envoi de projets de développement agricole et rural à Taza et à Berkane

Kiosque360. Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts a lancé plusieurs projets de développement agricole et rural à Taza et à Berkane. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a réalisé une visite à Taza et à Berkane. L’occasion, pour lui, de lancer plusieurs projets, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 décembre. A Taza, le ministre de tutelle a donné le coup d’envoi du programme de plantation de la campagne 2021-2022, un programme qui comprend une plantation de 4.120 ha, dont 3.100 ha d’amandiers, 600 ha d’oliviers et 420 hectares de figuiers. L’enveloppe dédiée s’élève à 45,7 millions de dirhams. Autre projet: les travaux de plantation d'amandiers sur une superficie de 200 ha dans le périmètre Al Marj, dans la commune territoriale de Gzenaya sud, cercle d’Aknoul, pour un investissement de 2,7 millions de dirhams. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie Al Jayl Al Akhdar visant à améliorer les rendements et, par ricochets, les revenus des petits agriculteurs. Cette stratégie vise aussi à créer de nouvelles opportunités d’emploi pour les jeunes. A Taza toujours, Mohammed Sadiki a procédé au lancement du projet de construction et d’équipement d’une unité de valorisation des amandes au centre d’Aknou. Une initiative touchant 3.128 bénéficiaires, pour un coût estimé à 2,75 millions de dirhams, précise le journal. A Berkane, une journée d’étude sur l’agriculture de précision a été organisée et présidée par le ministre qui, à la tribune, a notamment évoqué l’importance de la transformation numérique, expliquant qu'il s'agit là de «l’un des piliers de la stratégie Al Jayl Al Akhdar qui prévoit de connecter pas moins de 2 millions d’agriculteurs à des plateformes de services digitaux». Le ministre a également lancé plusieurs projets de développement agricole et rural dans la province, notamment les travaux de réhabilitation du réseau d’irrigation gravitaire du périmètre irrigué de Moulouya, pour un coût de 21,2 millions de dirhams, et le programme d’entretien du réseau d’irrigation et de drainage des eaux au niveau des périmètres d’irrigation de Triffa, Zaio, Bouareg, Garet et Tafarta, pour une enveloppe de 28 millions de dirhams.

Par Fayçal Ismaili