Coup de froid à Wall Street: Facebook (Meta) perd un quart de sa valeur en Bourse

Le nouveau logo, «Meta», au siège social de Facebook à Menlo Park, en Californie, le 28 octobre 2021. Les actions de la société-mère de Facebook, Meta, ont plongé de 24% à Wall Street, lors de l'ouverture des marchés le 3 février 2022, pesant sur le Nasdaq.

La maison-mère de Facebook, Meta, a subi hier, jeudi 3 février 2022, une correction historique et brutale à la Bourse de New York, perdant plus d'un quart de sa valeur et effaçant plus de 200 milliards de dollars de valorisation, du jamais vu pour l'entreprise de Mark Zuckerberg mais aussi pour Wall Street.