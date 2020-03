© Copyright : Dr

Dans un communiqué, la compagnie low cost Ryanair annonce la suspension de l’ensemble de son programme de vols depuis et vers l'Italie, suite à la décision du gouvernement italien de "verrouiller" l'ensemble du pays pour contenir la propagation du virus Covid-19.

Selon ce communiqué de la compagnie irlandaise, les nouvelles annulations seront mises en œuvre de la façon suivante:

- Du mercredi 11 mars au soir (à 00h00) au mercredi 8 avril au soir (à 00h00), Ryanair suspendra tous les vols intérieurs italiens.

- Du vendredi 13 mars au soir (à 00h00) au mercredi 8 avril au soir (à 00h00), Ryanair suspendra tous les vols internationaux italiens, y compris ceux desservant la destination Maroc.

Tous les passagers concernés ont reçu aujourd'hui des e-mails les informant de ces annulations de vol.

Les passagers à la recherche d'un rapatriement peuvent obtenir un changement de vol gratuit vers un vol Ryanair à une date ultérieure, opérant jusqu'à minuit le vendredi 13 mars, est-il précisé.

Les passagers concernés pourront choisir entre un remboursement complet du prix de leur billet, ou être crédité du prix équivalent à leur billet annulé, sur des vols qui pourront être utilisés à bord des lignes que dessert Ryanair au cours des 12 prochains mois, explique le communiqué de la compagnie aérienne.



Ryanair affirme qu’elle va continuer à se conformer pleinement aux directives de l'OMS, et à celles des gouvernements nationaux, tout particulièrement en ce qui concerne les interdictions de voyager.



La situation épidémiologique du Covid-19 évolue quotidiennement, et tous les passagers des vols concernés par des interdictions ou des annulations de voyage recevoront des e-mails et se verront proposer des transferts de vol, des remboursements complets ou se voir crédités de l'équivalent du prix de leur billet pour des voyages ultérieurs, poursuit le communiqué de Ryanair.

Ryanair, compagnie aérienne low cost à capitaux irlandais, est aujourd'hui le principal transporteur aérien entre le Maroc et l’Italie.



Depuis Agadir, elle dessert les villes de Milan et Bergame, assure une liaison entre Rome et Rabat, et relie aussi les villes de Milan, Bergame, Pise, Turin et Venise depuis Fès, ainsi que les villes de Milan et de Bergame depuis Tanger.

Autre liaisons aériennes assurées par Ryanair: les villes de Milan, Bergame, Naples, Pise, Rome et Venise, depuis Marrakech.