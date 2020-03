© Copyright : DR

Aux premières heures de ce mardi 10 mars, les autorités marocaines ont décidé de suspendre l'ensemble des vols de la compagnie nationale ainsi que ceux des autres compagnies aériennes de (et vers) l’Italie. Voici plus de détails sur les vols concernés.

Cette suspension des vols de (et vers) l’Italie, décidée par les autorités marocaines aux premières heures de ce mardi 10 mars, concerne cinq destinations de ce pays, desservies depuis l’aéroport de Casablanca par RAM.

La décision concerne en premier lieu la capitale, Rome, mais aussi les villes de Milan et de Bologne, desservies à raison d’un vol quotidien, soit un total de 21 vols hebdomadaires depuis Casablanca et autant de vols, également hebdomadaires, depuis les trois villes.

Au total, 42 vols, dans les deux sens, sont concernés par cette mesure, pour RAM.

Quant aux deux autres destinations desservies par RAM, il s'agit de ses dessertes des villes de Venise et de Turin, à raison de trois fréquences hebdomadaires, soit encore 12 vols par semaines dans les deux sens. L'ensemble de ces liaisons aériennes sont assurées par des Boeing 737.

En moyenne annuelle, RAM transporte près de 340.000 passagers entre le Maroc et l’Italie.

Selon nos sources, cette décision contraignant RAM à suspendre ses vols de (et vers) l’Italie s’applique également aux autres compagnies reliant les deux pays: Alitalia, Air Arabia et Ryanair.

Cette compagnie de vols low-cost irlandaise est aujourd'hui le principal transporteur aérien entre le Maroc et l’Italie.

Depuis Agadir, elle dessert les villes de Milan et de Bergame, assure également une liaison entre Rome et Rabat, mais relie aussi les villes de Milan, Bergame, Pise, Turin et Venise depuis Fès, les villes de Milan et de Bergame depuis Tanger.

Autre liaisons aériennes assurées par Ryanair: les villes de Milan, Bergame, Naples, Pise, Rome et Venise, depuis Marrakech.

De son côté, la compagnie aérienne low cost irlandaise a officiellement annoncé qu'elle s'apprêtait à réduire considérablement le nombre de ses vols internationaux vers l’Italie, au cours de la période comprise entre le jeudi 12 mars et le mercredi 8 avril 2020.