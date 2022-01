© Copyright : DR

Kiosque360. Le secteur des coopératives ne connaît pas la crise. Au titre de l’exercice 2020 et 2021, l’Office du développement de la coopération (ODCO) a enregistré 9.909 nouvelles coopératives avec un potentiel d’employabilité de l’ordre de 48.000 postes. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

En dépit de la conjoncture difficile, le secteur coopératif confirme son positionnement en tant qu’alternative et mécanisme d’intégration de l’informel dans le circuit formel, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison de ce vendredi. Le quotidien indique ainsi qu’une dynamique positive a été observée au titre de l’exercice 2020 et 2021 et que les deux dernières années ont été marquées par la création de 9.909 nouvelles coopératives avec un potentiel d’employabilité de l’ordre de 48.000 postes.

«Rien qu’en 2021, 5.127 coopératives ont été formées, soit 345 coopératives de plus comparé aux créations enregistrées au titre de l’année 2020. Le potentiel d’emploi est ainsi de 25.000, en consolidation de 2.000 nouveaux postes comparé à 2020», précise Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que ces chiffres ont été dévoilés lors du conseil d’administration de l’Office du développement de la coopération (ODCO) qui s’est tenu mercredi 5 janvier sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

On apprend ainsi que la ministre est revenue sur les principales orientations émises dans le nouveau modèle de développement pour renforcer le secteur de l’économie sociale et consolider son rôle aussi bien dans le secteur public que privé. Elle a de même réitéré l’engagement de son département d’accélérer la mise en œuvre et l’exécution de la stratégie de ce secteur dont les coopératives sont la principale composante du pays.

Notons que rien qu’en 2021, 760 nouvelles coopératives ont été enregistrées au niveau de l’Oriental. «La région capte ainsi 14,82% de la structure globale des créations, devançant ainsi Marrakech-Safi ayant observé 698 créations en 2021 (13,61%). Avec 516 nouvelles coopératives, la région de Beni Mellal-Khénifra arrive en troisième position détenant 10,06% des parts», détaille-t-on.

De même, l’ODCO indique avoir enregistré 498 nouvelles coopératives à Guelmim-Oued Noun (9,71%), contre 490 au niveau de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9,56%), 472 à Drâa-Tafilalet (9,21%) et 424 à Fès-Meknès (8,27%). Précisons que 338 nouvelles coopératives ont vu le jour en 2021 à Casablanca-Settat couvrant 6,59% des créations globales et que Rabat-SaléKénitra ne détient que 5,93% de cette structure, soit 304 nouvelles coopératives.

«L’ODCO relève par ailleurs la création de 289 nouvelles coopératives à Souss-Massa (5,64%), 174 à Dakhla-Oued Dahab (3,39%) et 164 à Laâyoune-Sakia El Hamra (3,20%). Parmi les secteurs qui se sont distingués en 2021, on note les terres collectives, tourisme, service, mines et préscolaire», explique le quotidien. Enfin, l’Office projette la création de 3.000 nouvelles coopératives en 2022 ainsi que l’accompagnement et le soutien de 5.000 coopératives et unions.