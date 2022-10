© Copyright : DR

Le budget d'investissement prévu par l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) pour l'exercice 2023 se chiffre à 880 millions de dirhams, indique le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de finances (PLF) 2023.

Le budget d'investissement devrait s'établir à 1,069 milliard de dirhams pour l'année 2024, et de 1,042 milliard de dirhams pour 2025, fait savoir le rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.

Ce programme d'investissement porte essentiellement sur les opérations d'immatriculation foncière d'ensemble (IFE), et les travaux de constructions et d'aménagements, précise la même source. Le chiffre d'affaires prévisionnel sur la période 2023-2025, serait respectivement de 8,6 milliard de dirhams, 9,3 milliard de dirhams et 10 milliard de dirhams.

A fin juin 2022, l'activité métier de l'Agence a été marquée principalement par l'établissement de 181.560 titres fonciers et la réalisation de 471.138 inscriptions des droits réels, ainsi que la délivrance de 887.818 certificats de propriété. Sur des recettes prévisionnelles estimées en 2022 à 8 milliard de dirhams, les réalisations à fin juin se situent à 3,67 milliard de dirhams, en baisse de 7% par rapport à la même période de 2021.

Le programme d'investissement prévu en 2022 pour 2,96 milliard de dirhams a été réalisé à fin juin à hauteur de 2,67 milliard de dirhams, alors que les prévisions de clôture à fin 2022 sont estimées à 2,54 milliard de dirhams.