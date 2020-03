© Copyright : DR

Kiosque360. Le patronat va rencontrer le gouvernement dans le cadre du comité de veille stratégique. Il sera notamment question des urgences du moment, coronavirus, sécheresse... Mais pas seulement.

Le comité de veille stratégique refait surface. Le patronat a d’ailleurs été convié à sa première réunion avec le gouvernement, rapporte L’Economiste dans son édition du jour. Le journal assure qu’il s’agira, pour les deux parties, de faire «le tour de différents sujets: les aspects procéduraux et fiscaux, les partenariats public-privé, la modernisation de l’arsenal juridique relatif aux entreprises, la formation professionnelle, la recherche scientifique…». Le quotidien affirme que «le coronavirus, dont l'impact se fait sentir au niveau de certaines activités, aurait également précipité cette réunion et l'activation du comité de veille stratégique». Et pour cause. De nombreux secteurs sont impactés, notamment «le tourisme, le transport et l'événementiel». Les annulations de salons ne cessent d'ailleurs de se multiplier.

Trois jours après la rencontre avec l’Exécutif, il s'agit pour la CGEM «d’affiner ses dossiers. D’où l’organisation d’une réunion avec les fédérations et les antennes régionales de la confédération patronale, jeudi 12 mars». Le patronat veut «s'assurer une remontée exacte du terrain».



L’Economiste avance que «gouvernement et patronat sont en train de formaliser la composition du comité de veille stratégique avec le choix des représentants des différentes parties, sa gouvernance...». Outre l'examen de l'impact du coronavirus sur les secteurs d'activité, l’instance abordera l'ensemble des questions qui touchent l'entreprise et nécessitent un traitement urgent. La sécheresse fera ainsi partie des points à l'ordre du jour.