La dernière note de conjoncture de la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) confirme la bonne orientation de l’activité économique nationale. Si la majorité des secteurs, notamment dans l’industrie, a retrouvé son rythme de croisière d’avant-crise, le tourisme, lui, peine à sortir la tête de l’eau.

«L’activité économique affiche un rétablissement progressif et significatif, à la faveur des avancées enregistrées en matière de vaccination, des mesures de relance engagées et des résultats très positifs de la campagne agricole», constate la DEPF, qui relève du ministère de l’Économie et des Finances.

La DEPF souligne que «des signes de reprise dans plusieurs branches d’activité non agricoles, à forte contribution dans la valeur ajoutée nationale, ont été enregistrés au cours de l’année 2021». Il s’agit en l’occurrence des secteurs des industries extractives et manufacturières, de l’énergie électrique, et du BTP.

Industries extractives: la production de phosphate garde le cap

Après un léger recul au deuxième trimestre 2021, le secteur extractif retrouve son dynamisme au troisième trimestre, en lien avec le raffermissement de la production de phosphate roche, principale composante du secteur, de 5,7%, après +5% un an auparavant, portant sa croissance à +3,3% à fin septembre 2021, indique la DEPF.

De son côté, le chiffre d’affaires à l’export du groupe OCP s’est accru de 85,3% au titre du troisième trimestre 2021, suite à la hausse des exportations des dérivés de phosphate de 89% et de celles de phosphate roche de 53,7%. Au terme des neuf premiers mois de 2021, sous l’effet de l’appréciation des prix à l’export, la valeur des ventes à l’étranger de phosphates et dérivés a atteint 54,8 milliards de dirhams, en hausse de 44,6%.

BTP: les ventes de ciment dépassent leur niveau d’avant-crise

Le BTP, secteur clé de l’économie nationale, retrouve des couleurs. Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur, poursuivent leur amélioration au terme des dix premiers mois de 2021, enregistrant une hausse de 16,1%, après un repli de 13,2% un an auparavant.

Cette évolution a concerné l’ensemble des segments, notamment, le bêton prêt à l’emploi (+24,6%), la distribution (+14,7%), le bêton préfabriqué (+21,2%), le bâtiment (+11,4%) et les infrastructures (+1,6%). Comparées à leur niveau à fin octobre 2019, ces ventes se sont accrues de 0,8%.

Industries manufacturières: les indicateurs au vert

L’activité manufacturière (automobile, textile, etc.) au troisième trimestre 2021 affichent un comportement globalement favorable, indique la DEPF. Certaines industries se remettent presque à tourner à plein régime, en témoigne l’évolution positive du taux d’utilisation des capacités de production (TUC), un indicateur clé qui renseigne sur la performance de l’appareil productif et mesure l'intensité avec laquelle les industries utilisent leur capacité de production.

Ainsi, grâce à une évolution favorable dans l’ensemble des branches, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) s’est accru, au titre du troisième trimestre 2021, de 5 points en une année, pour atteindre 71,7%, renouant presque avec son niveau d’avant-crise.

Cette légère embellie du secteur industriel se retrouve dans la dynamique récente des exportations au troisième trimestre de 2021: +16,4% pour l’automobile, +12,8% pour les industries alimentaires, +19,9% pour le textile et le cuir, +49,1% pour les dérivés de phosphates, +33,3% pour l’électronique, +10,4% pour l’aéronautique. Mise à part les exportations du secteur de l’aéronautique, les exportations de ces secteurs ont dépassé significativement leur niveau pré-crise, fait savoir la DEPF.

Energie électrique: production et consommation en hausse

Le niveau de production de l’énergie électrique au Maroc est un autre indicateur qui renseigne sur le degré de dynamisme de l’activité économique nationale. En effet, une économie qui tourne bien aura tendance à consommer plus d’électricité.

Selon la DEPF, les indicateurs de ce secteur poursuivent leur évolution favorable à fin septembre 2021 avec un accroissement notable par rapport à leur niveau pré-crise au titre du troisième trimestre. Ainsi, au terme des neuf premiers mois de 2021, la production de l’énergie électrique s’est renforcée de 6,2%, après une baisse de 4,6% un an auparavant. Par rapport à la même période de 2019, cette production a augmenté de 1,3%. Quant à la consommation de l’énergie électrique, elle s’est accrue de 10,1% à fin septembre 2021, après un recul de 2,8% l’année précédente.

Tourisme: l’activité peine à se redresser

Pour le secteur du tourisme, secteur névralgique de l’économie nationale, et l’une des principales sources de devises du pays, l’activité, quoiqu’en amélioration ces derniers mois, reste toujours très en-deçà de ses niveaux d’avant-crise.

«Au titre du troisième trimestre 2021, les recettes touristiques se sont élevées à 15,9 milliards de dirhams, en hausse de 202% par rapport à l’année précédente, demeurant toutefois en baisse de 40,2% par rapport à la même période de l’année 2019», indique la note de conjoncture.

Même constat pour les nuitées et des arrivées touristiques. Celles-ci ont atteint 2,9 et 1,63 millions respectivement au titre deux mois de juillet et août 2021, après 1,08 et 1,58 millions à la même période de 2020. Toutefois, par rapport à 2019, on est encore loin du compte: durant les mois de juillet et août 2019, les nuitées et les arrivées touristiques avaient respectivement atteint 5,52 et 3,87 millions.

Le tableau ci-dessous, élaboré par la DEPF, récapitule les tendances des différents secteurs d’activités.

