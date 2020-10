© Copyright : DR

Le rapport sur les comptes spéciaux du Trésor, accompagnant le projet de loi de finances 2021, dresse un premier bilan de la situation du compte d’affectation spécial destiné à la gestion de la pandémie du coronavirus au Maroc.

Doté de 10 milliards de dirhams provenant du budget général de l’Etat, le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de Covid-19 a bénéficié des contributions des régions (1,5 milliard de dirhams), conjuguées à celles des partenaires institutionnels, des personnes morales de droit public et privé et des citoyens aboutissant à la mobilisation d’un montant total de plus de 33 milliards de dirhams.

Les dépenses de ce Fonds ont concerné, principalement, le renforcement du dispositif médical, le soutien des ménages, l’appui à l’économie nationale et la préservation de l’emploi.

