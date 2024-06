Commission nationale des investissements: 27 projets approuvés, pour près de 7,7 milliards de dirhams

La cinquième Commission nationale des investissements (CNI), réunie le mardi 4 juin à Rabat, a approuvé 22 projets de conventions et cinq avenants à des conventions, pour un montant d’investissement total avoisinant les 7,7 milliards de dirhams. Ce montant est porté à 89% par des entreprises marocaines, et les projets concernent 19 provinces et préfectures dans sept régions du Royaume, précise un communiqué du département du Chef du gouvernement.

La CNI a également approuvé la convention d’investissement d’un projet à caractère stratégique dans le secteur de la mobilité électrique, dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, pour un montant de 12,8 milliards de dirhams et permettant la création de 17.600 emplois directs et indirects.

Lire aussi : Charte de l’investissement: 82 projets approuvés pour une valeur dépassant les 115 milliards de dirhams

Le principal secteur concerné par les 27 projets approuvés est celui de la chimie et parachimie, avec 56% du montant total, suivi par le tourisme (22%), l’industrie automobile (7%) et les matériaux de construction avec 6%. Les autres secteurs concernés sont l’agroalimentaire (4%) et la santé, l’aquaculture, le textile, l’aéronautique et les biotechnologies, représentant chacun 1% du montant total approuvé.

Ces projets devraient permettre la création de près de 7.000 emplois (5.300 directs et 1.700 indirects). Le secteur de l’automobile en sera le premier pourvoyeur, avec 30% du total, suivi du tourisme, à hauteur de 21%, et du textile, à hauteur de 16%.