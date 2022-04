© Copyright : DR

Kiosque360. La plateforme Moroccan Retail Tech Builder est mise en service. Elle agit comme un catalyseur de startups, avec pour finalité d’accompagner une centaine de projets dans le développement de solutions digitales innovantes au profit des commerçants. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Après la signature en mars 2021 d’une convention de partenariat portant sur sa création, la Moroccan Retail tech Builder (MRTB) voit officiellement le jour, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce vendredi. «Le coup d’envoi de cette plateforme de digitalisation du secteur du commerce, fruit d’un partenariat public-privé, a été donné jeudi 7 avril 2022, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’industrie et du commerce», précise le quotidien.

Notons qu’il s’agit du premier «Venture Builder» au Maroc et en Afrique dédié à la digitalisation du commerce. «La plateforme s’érige en effet comme étant un catalyseur de startups. La finalité étant d’accompagner une centaine de projets dans le développement de solutions digitales innovantes au profit des commerçants, permettant ainsi aux bénéficiaires de se moderniser et créer de la valeur», note-t-on.

Soulignons qu’une campagne de communication pour l’identification de 100 startups qui bénéficieront de l’offre d’accompagnement de la MRTB est actuellement sur les rails et que cette offre porte sur l’accélération, la création, l’incubation et la pré-incubation de startups marocaines qui sont appelées à proposer des solutions digitales innovantes au service du secteur du commerce.

Notons que cette initiative amorce le virage digital d’un secteur vital qui a joué un rôle primordial pendant la crise sanitaire et représente l’un des maillons forts de notre économie. Aujourd’hui Le Maroc indique que c’est l’un des plus grands pourvoyeurs d’emplois et un acteur clé de la croissance économique de notre pays, de sa souveraineté alimentaire et du maintien des liens sociaux.

«Cette Venture Builder permettra au commerçant de renforcer davantage son rôle en se modernisant, pour développer son chiffre d’affaires et gagner en compétitivité tout en améliorant son offre au service du bien-être du consommateur marocain et de ses exigences», Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie.

Notons que la MRTB est co-construite avec différents partenaires dont les startups et les chercheurs universitaires, les fédérations sectorielles, les institutions publiques et les experts. De même, cette plateforme physique hébergée au sein du StartGate de l’Université Mohammed VI Polytechnique, est destinée à l’émergence de champions nationaux au service des commerçants et des consommateurs.

«Grâce au Moroccan Retail Tech Builder, cette impulsion pourra passer à une vitesse supérieure pour un développement socio-économique à fort impact», assure Hicham El Habti, président de l’Université Mohammed VI Polytechnique. Aussi, la MRTB s’articule autour de 4 programmes «Create», «Start», «Scale» et «Thing».