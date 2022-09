© Copyright : Ayoub Ibnou Fasih / Le360

La deuxième édition du hackathon Smart Port Challenge 2022 a été clôturée le mardi 27 septembre 2022 à Marrakech, avec la participation de plus de 150 candidats venus du monde entier. Le concours s’est soldé par l’annonce de quatre équipes gagnantes.

Carton plein pour le hackathon Smart Port Challenge 2022. Cette manifestation dédiée à l’innovation dans le secteur portuaire au Maroc, organisée conjointement par l’Agence nationale des ports (ANP) et le guichet unique national PortNet, en partenariat avec l’Alliance mondiale pour la facilitation des échanges, propose des solutions innovantes en réponse aux grands défis auxquels font face les acteurs de l'écosystème du commerce extérieur.

Pas moins de 46 équipes ont présenté, lors de la phase finale de ce hackathon, des projets répondant aux challenges de ce concours international d’innovation 100% digital.

Quatre solutions ont retenu l’attention du jury. La première, baptisée Port-Lab System, est un laboratoire mobile sous forme de conteneur embarquant des technologies de pointe pour le contrôle de la pollution dans les ports.

L’IA et Data analytics était également de la partie avec une solution (Cargo Dwell & Optimization) venue d’outre-Atlantique, proposée par une entreprise américaine dont l’objectif à terme est de «réduire l’incertitude du délai de séjour, améliorer la prédiction, la synchronisation entre les procédures administratives et la logistique portuaires et la traçabilité des opérations», selon le communiqué de presse du hackathon.

Les deux autre prix ont été décernés à l’équipe de SiliconeSignale Technologies pour avoir proposé une solution permettant d’optimiser le temps d’attente des navires en rade, ainsi que pour le monitoring et la planification des ressources portuaires permettant de réduire la congestion du trafic camions au niveau du port de Casablanca.