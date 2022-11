© Copyright : DR

Le groupe Transit Services Transport (TST) a rejoint la plateforme communautaire de paiement multicanal PortNet Pay pour la simplification et la digitalisation de ses procédures du commerce international et de sa chaîne logistique.

Dans le cadre de la généralisation du service de paiement électronique auprès de l’ensemble de l'écosystème du commerce extérieur, le guichet unique PortNet a mis en place le service du paiement multicanal, via PortNet Pay, pour le compte du groupe Transit Services Transport (TST), indique un communiqué conjoint des deux parties.

Cette solution va permettre aux opérateurs économiques de régler, via la plateforme communautaire de paiement multicanal PortNet Pay, les factures relatives aux prestations de Transit Services Transport (TST), leur garantissant ainsi une rapidité de traitement de leurs opérations grâce à un échange électronique sécurisé, des données de facturation et de paiement, et en temps réel avec le système informatique de TST.

Ce nouveau service, qui sera opérationnel à partir du 14 novembre 2022, contribuera à la facilitation et la fluidification des opérations d’import, l’accélération des procédures à l’import et la réduction des délais de séjour des marchandises au port.

«Les opérateurs économiques ont tout à gagner de ce service qui va se traduire par un gain de temps considérable et, par conséquent, une réduction des coûts associés à l’enlèvement des marchandises», souligne le communiqué conjoint.