L’Agence nationale des ports a développé une solution de gestion électronique des demandes d’accès au port de la capitale économique. Les demandes des nouveaux badges se feront via le portail PortNet à partir du 12 janvier 2023.

Dans le cadre de la simplification et la facilitation des processus portuaires, l’Agence nationale des ports (ANP) a mis en place un service en ligne permettant le traitement des demandes de badges d’accès pour les usagers du port de Casablanca.

Cette solution de gestion électronique des demandes d’accès au port a pour objectif principal d’initier les demandes d’accès en ligne et d’informer le demandeur de badge d’accès (personne physique ou morale) du statut de la demande ainsi que son traitement tout en optimisant le délai de réponse, explique un communiqué de l’ANP.

Cette solution digitale vient en réponse à la nécessité de consolider les dispositifs mis en place par l’agence conformément aux exigences en matière de sûreté et de sécurité portuaires. Ainsi, à partir du 12 janvier 2023, les demandes de badges pour l’accès au port de Casablanca se feront via le portail PortNet d’une manière exclusivement digitale.

Les demandeurs auront accès 24/7 à la plateforme et pourront créer et suivre leurs demandes selon leur besoin. Pour plus de détails concernant le mode opératoire de ce service, un guide d’utilisation est disponible sur les sites internet de l’ANP et de PortNet.