© Copyright : DR

Face à la flambée des prix à la pompe, l’Agence Marocaine de l’Efficacité Energétique lance une campagne de sensibilisation à l’efficacité énergétique dans le transport. En adoptant certains gestes, les automobilistes pourraient réduire jusqu’à 30% de leur consommation grâce à l'écoconduite. Voici un petit tour d’horizon des conseils de l’AMEE.

Dans un contexte marqué par l’envolée des prix du pétrole et donc du carburant, l'éco-conduite est un comportement qui peut rapporter gros. Ce mode de conduite se fonde sur trois habitudes: une manière de conduire plus souple, l’entretien du véhicule et l’anticipation de ses trajets.

Comment consommer moins de carburant en conduisant mieux, voici les conseils de l’AMEE à tous les utilisateurs de véhicules thermiques pour réduire leur facture de carburant:

- Regarder au loin et anticiper la circulation.

- Utiliser les instruments de bord:

Rouler à allure modérée sans accélération brusque.

Rouler moins vite et maintenir autant que possible à une vitesse moyenne constante...

Le régime idéal d’accélération du moteur est autour de 2000 tours/min pour les véhicules Diesel et 2500 tours/min pour ceux à essence.

- L'utilisation de la boîte à vitesse:

Engager le rapport supérieur le plus rapidement possible.

Stopper le moteur pour tous les arrêts courts (<30 sec).

- L'utilisation de la climatisation:

A utiliser uniquement quand cela est vraiment nécessaire.

Ne pas dépasser 4°C à 5°C de différence entre l’extérieur et l’intérieur de la voiture climatisée.

Ouvrir les fenêtres pour évacuer la chaleur avant que la climatisation soit en marche.

Fermer les fenêtres dès que la climatisation fonctionne.

- Les pneumatiques:

Vérifier périodiquement la pression des pneus. Un pneu sous-gonflé peut augmenter la consommation de carburant de plus de 10%.

Acheter des pneus de meilleure classe énergétique (A, B).

- Itinéraire:

Préparer l’itinéraire de votre voyage.

- L'entretien du véhicule:

Un véhicule mal entretenu peut consommer jusqu’à 10% de carburant en plus.

- Contrôle et mise en marche du véhicule:

Ne pas faire chauffer le véhicule à l’arrêt.

Ne pas solliciter fortement le moteur à froid.

En plus de la conduite, l'AMEE appelle les automobilistes à privilégier les transports urbains collectifs au quotidien comme le tramway et le bus ainsi que le train ou l'autocar pour les trajets entre les villes. Ou encore d'opter pour le «covoiturage», contribuant à réduire l’effet de congestion des villes et les problèmes liés au stationnement.

Enfin, à l’achat, choisir le véhicule en tenant compte de sa consommation de carburant.