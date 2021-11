© Copyright : Saïd Bouchrit - Le360

Cet Appel à manifestation d’intérêt (AMI) vise à mettre en place, au Maroc, une infrastructure, de recharge pour les voitures électriques, stable et accessible. Les candidats intéressés ont jusqu’au 20 décembre 2021 pour se manifester.

L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) lancent l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le programme «GreenMiles - Cities».

Ce nouveau, projet qui s’inscrit dans la continuité du programme «GreenMiles - Highway», vise à mettre en place un réseau national de plus de 100 bornes de recharge pour les voitures électriques au niveau des villes du Royaume afin de renforcer l’infrastructure nécessaire à la transition vers une mobilité à faible empreinte carbone.

Cet AMI est lancé pour faire suite à la volonté du gouvernement marocain de mettre en place une feuille de route dédiée à la mobilité verte, et contribuer à sa concrétisation à travers une infrastructure de recharge électrique stable et accessible, permettant une meilleure pénétration des véhicules électriques et hybrides rechargeables au niveau du Maroc.

Les candidats retenus à travers cet AMI bénéficieront d’une donation d’un certain nombre de bornes de recharge électriques iSmart, développées par la plateforme de recherche Green Energy Park, incubée par l’IRESEN.

Les candidats qui souhaitent manifester leur intérêt pour accueillir une ou plusieurs bornes de recharges doivent transmettre une lettre de manifestation d’intérêt signée au comité de pilotage du projet composé de l’IRESEN et de l’AMEE, avant le 20 décembre 2021, aux deux adresses suivantes: [email protected] et [email protected].