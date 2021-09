© Copyright : DR

Kiosque360. L’AMEE lance un projet pour l’élaboration d’un référentiel de classification énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires. Ce projet vise la rationalisation de la consommation et le développement des performances énergétiques des bâtiments.

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) a récemment lancé un projet pour l’élaboration d’un référentiel de classification énergétique des bâtiments résidentiels et tertiaires, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du jour. Le quotidien indique que ce projet d’envergure a pour objectifs la rationalisation de la consommation et le développement des performances énergétiques des bâtiments. On apprend ainsi qu’un benchmark devrait être réalisé sur la base de projets similaires au niveau international. Il s’agit surtout de spécifier l’impact énergétique, économique et environnemental obtenu dans les pays qui ont déjà expérimenté cette démarche et en tirer les meilleures pratiques.

«Dans le même sens, ce projet comprendra les incitations réglementaires, institutionnelles et financières adoptées à cet égard. Pour obtenir la classification énergétique des bâtiments résidentiels tertiaires, il sera également procédé à la mise en place de différents critères techniques permettant d’obtenir chaque classe énergétique», souligne Aujourd’hui Le Maroc. Le journal explique ainsi que la grille d’évaluation des bâtiments doit, par exemple, intégrer les indicateurs sur la conception du bâtiment (besoins spécifiques en chauffage et climatisation, isolation thermique et vitrage, éco-construction et utilisation de matériaux locaux, conception bioclimatique, toiture verte). Notons que cette grille comprend également les équipements selon les différents usages énergétiques dans le bâtiment (chauffe-eau solaire, efficacité de l’éclairage, efficacité de la climatisation, chauffage et ventilation). Soulignons que, pour le tertiaire, il est question de prendre en compte, dans cette grille d’évaluation, un système de gestion des flux énergétiques.

Il est à noter que, pour le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’AMEE prévoit un plan d’action qui vise le volet promotionnel. On apprend que ce plan d’action va inclure les organismes d’attribution et de vérification de la certification énergétique, les étapes et modalités de certification, ou encore les incitations financières pour encourager les parties concernées. «En matière d’optimisation d’énergie, il faut dire que, depuis quelques années, le Maroc s’est engagé sur la voie de l’efficacité énergétique, portée principalement par l’AMEE dont la mission est la réduction de la dépendance énergétique à travers la promotion de l’efficacité énergétique», conclut Aujourd’hui Le Maroc.