Nasser Bourita et la ministre britannique des Affaires Etrangères, du Commonwealth et du Développement, Liz Truss, lors de la 3e édition du dialogue stratégique Maroc-GB, le 8 décembre 2021 à Londres.

Kiosque360. Industrie, textile, économie verte… l’Accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni permettra l’approfondissement des relations économiques et le renforcement de la coopération commerciale. Les détails dans cette revue de presse de l'hebdomadaire La Vie Éco.

Le 8 décembre à Londres, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a rencontré son homologue britannique, Liz Truss, ministre des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement. «Lors de cette rencontre, les deux ministres ont réaffirmé leur vision commune pour l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays à travers le renforcement du dialogue politique et de la coopération sécuritaire, l’approfondissement des relations économiques et la promotion des liens humains et culturels», rapporte La Vie Eco dans sa livraison hebdomadaire.

Pour ce faire, Nasser Bourita et Liz Truss ont procédé à l'adoption d’une Déclaration politique conjointe. Ils ont également décidé de mettre en place les organes principaux du nouvel Accord d’association Maroc-Royaume-Uni, conclu entre les deux pays en 2019 (Conseil et Comité d’association).

Les deux ministres ont aussi mis en place un sous-Comité chargé du commerce, de l’investissement, des services, de l’agriculture, des pêches, des aspects sanitaires et phytosanitaires (SPS), et des douanes.

Selon La Vie Eco, «cet accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni est un partenariat gagnant-gagnant de co-développement qui implique les deux pays et le continent africain». Et d’ajouter: «en témoigne le premier Conseil d’association tenu récemment qui a été l’occasion pour les deux parties de saluer l’évolution positive des échanges et des investissements entre les deux pays».

En effet, le Maroc et le Royaume-Uni ambitionnent de renforcer davantage leur coopération économique, notamment dans les domaines de la facilitation des échanges commerciaux, du développement industriel, des infrastructures et de l’économie verte.

Il est également important, aux yeux des deux pays, de développer le partenariat industriel marocain et l’ouvrir aux sociétés britanniques, notamment dans les secteurs de l’automobile, de l'aéronautique et du textile.

Pour rappel, la première session du Conseil d’association a été présidée par le ministre d’Etat britannique chargé du commerce international, Ranil Jayawardena, et le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. À l’issue de cette rencontre, les deux pays ont exprimé leur ambition commune de développer leurs échanges commerciaux qui s’élèvent déjà à près de 2 milliards de livres sterling par an (24 milliards de dirhams).