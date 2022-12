Comment le Mondial 2022 a fait le bonheur des propriétaires de café et des hôteliers à Agadir

À Agadir, l'activité des cafés et hôtels boostée par la Coupe du monde 2022.

VidéoA Agadir, l’activité des cafés et hôtels a battu son plein lors de la Coupe du monde 2022. Ceux diffusant les matchs du mondial ont attiré plus de clients et ont tiré profit de cet évènement prestigieux.

La Coupe du monde 2022 a boosté l’activité des cafés et hôtels à Agadir. Ce business a attiré plus de clients durant cet évènement mondial. Larbi Edbousaid, gestionnaire d'unité hôtelière dans la capitale du Souss a affirmé, dans une déclaration pour Le360, que l’exploit de l’équipe nationale a eu un impact positif sur la croissance économique de la ville. Il indique que l’hôtel dans lequel il travaille a attiré un nombre important de clients, surtout pendant les matchs du Maroc. Il ajoute que la salle de diffusion accueille plus de 300 spectateurs, de différentes nationalités, pendant chaque match. Cette fréquentation n’avait jamais été enregistrée avant la Coupe du monde, poursuit-t-il. Les effets bénéfiques de la prestation des Lions de l'Atlas sur le tourisme et l’investissement Notre interlocuteur poursuit que cet évènement planétaire, aura sans doute des retombées positives sur la croissance touristique du pays et permettra de bénéficier d’une image sur la scène internationale qui va attirer plus de touristes venant de différents pays pour découvrir les atouts du Royaume. De son côté, Hicham, gérant d’un café à Agadir, a affirmé avoir accueilli plusieurs centaines de citoyens venus regarder et supporter l’équipe nationale. Durant cette période, les revenus des cafés ont augmenté, poursuit-t-il, ajoutant que certains cafés de la ville n’ont pas augmenté le prix de la réservation des places pour assister aux matchs de l’équipe nationale.

Par Mhand Oulberka