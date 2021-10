© Copyright : Dr

Kiosque360. A fin avril 2021, la situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams, comme le révèle la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Les détails.

D’après la publication de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) relative aux finances locales, la situation des charges et ressources des collectivités territoriales dégage un excédent global de 3,15 milliards de dirhams à fin avril 2021, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 28 octobre, précisant que les excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales s’élèvent à 44,5 milliards de dirhams.

Dans le détail, 53,9% des excédents globaux des collectivités territoriales proviennent des communes, 31,5% des régions et 14,7% des préfectures et provinces. La TGR précise que «ces excédents sont destinés à couvrir les dépenses programmées et engagées ou programmées au titre des années antérieures et non payées, ainsi que les dépenses engagées en 2021 et non payées».

Concernant les recettes, une baisse de 9,6% a été enregistrée (10,6 milliards de dirhams) en raison de la diminution de 21,5% des recettes transférées, au moment où les recettes gérées par l’Etat se sont consolidées de 45,5%, explique le journal qui souligne que les recettes gérées par les collectivités territoriales se sont affermies de 15,7%.

S’agissant des dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales, la TGR révèle une baisse de 10,1% par rapport à fin avril 2020, à 8,6 milliards de dirhams. Elles sont constituées à hauteur de 71,7% de dépenses ordinaires. En recul de 9,7%, elles avoisinent les 6,2 milliards de dirhams.

Le journal précise que les dépenses de personnel constituent des parts importantes des budgets des communes (56,5 %) et des préfectures et provinces (53,1%) à fin avril. Quant aux dépenses réalisées par les régions, elles portent à 66,2% sur les dépenses d’investissement, à 14,9% sur les charges en intérêts de la dette, à 13,9% sur les dépenses de matériel et à 4,9% sur les dépenses de personnel.