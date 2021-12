© Copyright : DR

Kiosque360. Le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) dévoile une plateforme public-privé en phase de pré-lancement baptisée «Businessdialogue.ma». L’objectif? Renforcer l’amélioration des affaires. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Businessdialogue.ma, c’est le nom de la nouvelle plateforme public-privé en phase de pré-lancement portée par le Comité national de l’environnement des affaires (CNEA). Ce site est un espace de réflexion stratégique autour de sujets macroéconomiques touchant au climat des affaires, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 2 décembre.

Le but recherché par le CNEA? Identifier le besoin des entreprises concernant l’amélioration de l’environnement des affaires, mais aussi ouvrir le débat autour de thématiques qui les préoccupent tout en apportant des réponses à leurs interrogations sur le climat des affaires.

Sur ce site, plus de 14 thématiques sont déclinées. On y trouve notamment la fiscalité, l’entrepreneuriat, le financement, le capital humain, la gouvernance des entreprises, le foncier et l’urbanisme, ou encore la concurrence.

Businessdialogue.ma fait également partie d’une série de 7 autres canaux: Business-Dialogue, Business Survey, Business It Ranking, Business Delivery, Business Procedures, Business Regulations, Business Barometer. A travers ces sites, le secteur privé est ainsi au centre du processus de réformes, de l’identification des contraintes à l’évaluation de l’impact de ces dernières, comme l’explique le journal.

Ce projet reflète aussi un nouveau cap pour le CNEA. «Aujourd’hui, le CNEA passe d’une logique de programmation annuelle à une logique de stratégie pluriannuelle avec l’élaboration de la politique nationale de l’environnement des affaires et l’adoption de la feuille de route 2021-2022 », appuie Thami El Maaroufi, coordonnateur du CNEA. Etape phare, la mise en place de la nouvelle politique publique permettra également au secteur privé d’être au centre du processus pour participer activement à la réalisation des réformes. C’est en tout cas ce qu’ambitionne le Comité.