Club Afrique Développement: l’agro-industrie au centre du rendez-vous de Brazzaville

Le Club Afrique Développement d'Attijariwafa bank et le Crédit du Congo organisent les 29 et 30 septembre 2022 une mission multisectorielle au Congo. Durant ce voyage, un accent particulier est mis sur le PND 2022-2026 et les opportunités et incitations offertes dans le secteur agro-industriel.

Par Moussa Diop