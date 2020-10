© Copyright : DR

Les facteurs de Poste Maroc troqueront leurs motocyclettes contre des Citroën de la série Ami, à 100% électriques. Un accord entre Barid Al-Maghrib et PSA a été signé aujourd’hui à Kénitra. Explications.

Comme annoncé dans un précédent article, un accord a été conclu ce lundi 19 octobre entre le groupe Barid Al-Maghrib et le Groupe PSA pour le développement d’une version spécifique de la Citroën Ami, pour le réseau de distribution courrier-colis.

Selon les termes de l’accord, 225 de ces véhicules à 100% électriques, fabriqués dans l’usine de PSA à Kénitra seront livrés à Barid Al-Maghrib.

Citroën Ami se présente comme un objet de mobilité urbaine, innovant et accessible à tous. C'est une solution de mobilité individuelle qui permet de se déplacer de manière protégée dans un objet fermé, à 100% électrique et compact. Son autonomie est de 75 km, et sa vitesse peut atteindre 45 km/h. Sa recharge complète se fait en 3 heures sur une prise domestique standard.

«Citroën Ami est un premier pas de l’industrie de la mobilité électrique urbaine au Maroc. Ami s’inscrit dans le cadre de la vision du Royaume de développer une industrie à forte valeur ajoutée guidée par le principe de développement durable», a souligné Moulay Hafid Elalamy, ministre du Commerce de l’Industrie et de l’Economie verte et numérique, en marge de la cérémonie de signature.

«Cet accord traduit la politique gouvernementale, faisant de la commande publique un levier de développement des écosystèmes industriels créant de l’emploi et développant l’export», a-t-il ajouté.

«Fruit de la collaboration entre les équipes centrales et marocaines du Groupe PSA pour le design, l’ingénierie, les achats et la production, Citroën Ami est une pierre de plus à l’édifice du Groupe PSA dans le Royaume et dans la région Moyen-Orient/Afrique», a, pour sa part, déclaré Samir Cherfan, exécutive vice-président du Groupe PSA pour la région Moyen Orient-Afrique, également présent à la cérémonie de signature.

Du côté de Barid Al-Maghrib, principal opérateur postal au Maroc, cette opération permet d’entamer un virage éco-responsable de son parc automobile. L’entreprise publique positionne la protection de l’environnement au cœur de sa stratégie de développement et d’évolution de ses métiers.

«Cette première opération innovante de mise en service de 225 unités électriques spécialement conçues pour la distribution, par nos facteurs, du courrier et des colis dans les agglomérations du Royaume, vient concrétiser les ambitions en matière de réduction de son empreinte environnementale pour une mobilité propre et durable», s’est félicité Ahmed Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib.