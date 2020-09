© Copyright : DR

Le groupe CIH Bank sort d’un premier semestre dynamique sur le plan commercial. Mais la pandémie de Covid-19 a fortement impacté les indicateurs de rentabilité. Explications.

Le groupe CIH Bank vient de publier ses résultats financiers au titre du premier semestre 2020, marqués par une progression sensible de l’activité commerciale, que ce soit en termes de collecte des dépôts ou de distribution de crédits.

Avec un encours de 48,4 milliards de dirhams des dépôts de la clientèle, la collecte nette s’élève à 7,8 millions de dirhams, soit une hausse 19,2% sur une année glissante. Comparé à décembre 2019, cette évolution est de 8,6%. Les dépôts à vue constituent 72% de la collecte réalisée, précise le groupe bancaire dans son communiqué financier.

Les encours des crédits consolidés ont atteint 58 milliards de dirhams, en hausse de 17,2% par rapport à juin 2019. Poursuivant sa politique de diversification des emplois clientèle, la banque affiche des crédits hors immobilier de 28,7 milliards de dirhams, enregistrant une croissance de 29,7% par rapport à juin 2019. Les crédits hors immobilier représentent désormais 49% du total des crédits à la clientèle à fin juin 2020.

Le Produit net bancaire (PNB) consolidé ressort à 1,4 milliards de dirhams, en hausse de 17,4% par rapport à juin 2019. La croissance de l’activité commerciale, combinée à la poursuite de l’optimisation du coût des ressources, induit la progression de la marge nette d’intérêt de 13,8%. L’activité de marché a aussi contribué à cette évolution avec une hausse de 57,6%. En social, le PNB s’établit à 1,13 milliards de dirhams, en croissance de 14,7% par rapport à juin 2019.

Le résultat brut d’exploitation (RBE) consolidé atteint 439,2 millions de dirhams, en hausse de 7,6% par rapport à juin 2019. Les frais de gestion ont augmenté de 22,4% sous l’effet notamment de l’imputation intégrale du don au fonds spécial covid-19 d’un montant de 150 millions de dirhams. En social, le RBE progresse de 6,8% pour s’établir à 256,4 millions de dirhams.

Gestion proactive du risque

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, CIH Bank a adopté une approche «prudente et anticipative» en matière de gestion de risques tant au niveau consolidé qu’au niveau social. Le démarche de la banque a été d’évaluer la tendance du risque sur le second semestre et anticiper les impacts de la pandémie sur le risque, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

Ansi, le groupe CIH Bank a constaté des provisions de 414,7 millions de dirhams, dont une partie constituée de manière prospective afin de prévenir les impacts de la pandémie. Le coût du risque affiche un accroissement de 144,6% par rapport à juin 2019 et le taux de coût du risque est de 0,68% contre 0,33% une année auparavant.

En social, le coût du risque s’élève à 304,1 millions de dirhams, soit une évolution de 106,2%, et le taux du coût du risque est de 0,53% contre 0,32% une année auparavant. Le Résultat net part du groupe (RNPG) ressort au final à 45,7 millions de dirhams en baisse de 69,8% sous l’effet de l’imputation intégrale des 150 millions de dirhams du don au fonds covid-19 et de l’impact du coût du risque. Si l’on neutralise l'un de ces éléments, le RNPG s’établirait à 219,9 millions de dirhams, en croissance de 45,5%.

En social, le résultat net s’élève à 83,4 millions de dirhams, en baisse de 58,9% par rapport à juin 2019. Hors impacts Covid-19, le résultat s’afficherait à 251,2 millions de dirhams en évolution positive de 25,4%.

Durant le conseil d’administration du groupe CIH Bank qui s’est tenu mercredi 9 septembre sous la présidence de Lotfi Sekkat, les membres du conseil ont noté «avec satisfaction» les performances commerciales ainsi que l’approche proactive et prudente de la banque en matière d’anticipation des effets de la pandémie. Une telle approche est de nature à «renforcer la résilience de la banque et sa capacité à réaliser ses ambitions stratégiques», estime le management du groupe CIH Bank.