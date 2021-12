© Copyright : FADEL SENNA / AFP

Un nouveau coup de pouce pour le tourisme national. Le ministère de tutelle compte bientôt mettre en place des «chèques tourisme» pour soutenir le secteur et booster le pouvoir d’achat des salariés marocains.

Face aux incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire et pour éviter l’effondrement du secteur touristique, le recours aux nationaux demeure la seule option pour amortir le choc.

Dans ce sens et face au faible pouvoir d’achat des touristes internes, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatima-Zahra Ammor, a annoncé ce lundi 21 décembre lors de son passage au parlement, que la tutelle travaille sur la mise en place de chèques touristiques qui permettront de réduire les frais de voyage et de promouvoir ainsi le tourisme intérieur.

Contacté par Le360, un interlocuteur au ministère du tourisme a expliqué que le projet en cours, vise à donner «des chèques prépayés aux employés dont une partie sera prise en charge par l'employeur grâce à un mécanisme d'abattement fiscal».

Ces chèques concernent les salariés du secteur privé «soumis au code du travail», précise notre interlocuteur, notant que «l’objectif est d'augmenter le pouvoir d'achat des marocains et d'encourager la consommation dans des établissements et entreprises touristiques nationaux».

Selon ce même interlocuteur, «le ministère est actuellement en train de travailler avec le Secrétariat général du gouvernement et le Ministère des finances afin de définir le cadre du déploiement de l’offre en déterminant, notamment la date de lancement et la liste des établissements éligibles».

Et d’ajouter: «Nous essayons d'accélérer les choses pour que les Marocains puissent bénéficier au plus vite de ces avantages qui vont leur permettre de voyager à frais réduits».

À noter que cette mesure fait suite à une étude menée par le département du tourisme en collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en vue d’identifier les exigences du client marocain concernant le produit touristique national.

Cette étude a permis de jeter la lumière sur les préférences des Marocains en termes d’activités notamment le tourisme balnéaire, les visites de villes et des sites naturels et historiques, ainsi que les activités sportives dont les sports nautiques.