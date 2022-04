© Copyright : DR

Kiosque360. De l'amélioration pour la position de change des banques, mais qui demeure déficitaire. Elle se situe au dernier pointage (30 mars) à -3,84 milliards de dirhams, reflétant sans doute la forte pression à l’import. Cet article est une revue de presse tirée du journal Les Inspirations ECO.

Si les réserves de change sont en nette amélioration en dépit du contexte marquée par la flambée des cours des matières premières et de la pression sur la balance commerciale, la position de change des banques reste déficitaire. Dans son édition du 12 avril, Les Inspirations ECO rapporte que les avoirs officiels de la réserve ont connu une hausse de 8,8% en glissement annuel au 1er avril pour atteindre 332,3 milliards de dirhams. Dans ce même sillage, il note l'amélioration de la position de change des banques. De -4,55 milliards de dirhams au 25 mars, elle est passée à -3,84 milliards au 30 mars. Le journal déplore, cependant, qu'elle demeure toujours déficitaire. Il attribue cette situation à la forte pression à l’import.

Le quotidien revient, dans ce sillage, sur l'évolution du dirham face à l'euro et au dollar. Ainsi, le dirham s'est apprécié de 1,41% face à l'euro mais s’est déprécié de 0,45% vis-à-vis du dollar américain, durant la période du 31 mars au 6 avril. Et de préciser que «l’évolution du dirham par rapport au dollar s’explique en grande partie par la perspective d’un resserrement de la politique monétaire américaine, plus agressive, notamment concernant la hausse des taux directeurs qui a induit un trend haussier pour le billet vert qui porte son indice à un plus haut niveau depuis près de deux ans».

Par ailleurs, Les Inspirations ECO note une amélioration de 1,28% de la paire MAD/EUR et une diminution de -0,35% de la paire MAD/USD. Sur le marché interbancaire, le journal relève une situation déficitaire qui implique l'intervention constante de BAM dont le volume d'intervention atteint 83,3 milliards de dirhams, dont 40,9 milliards sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 21,7 milliards de dirhams à travers les opérations de pension livrée et 20,8 milliards de dirhams dans le cadre du programme de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME).

Le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 4,2 milliards de dirhams et le taux interbancaire s’est situé, au cours de cette période, à 1,50% en moyenne.