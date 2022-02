© Copyright : DR

Au lendemain de la rencontre du chef du gouvernement avec les membres de la CGEM, le président de la Confédération, Chakib Alj, a appelé, ce vendredi 4 février 2022, le secteur privé à accélérer la généralisation de la vaccination des salariés et à respecter les mesures sanitaires.

Dans un message adressé aux membres de la CGEM, le patron des patrons a appelé ce vendredi 4 février, les chefs d’entreprises au Maroc à renforcer leur effort de sensibilisation à la vaccination des salariés.

«La pandémie du Covid-19 continue à avoir des répercussions négatives sur notre santé et sur notre économie. Il est donc indispensable que nous continuions à veiller rigoureusement au respect des mesures sanitaires au sein de nos entreprises, à sensibiliser et à encourager nos collaborateurs quant à l’importance de se faire vacciner de la 3e dose», a insisté le président de la CGEM.

Il s’agit, selon Chakib Alj, de «conditions sine qua non pour consolider les acquis et réussir la relance de l’activité économique, notamment suite à la réouverture de l’espace aérien».

Et d’ajouter: «cette 3e dose doit être administrée quatre mois après la deuxième. Pour les personnes ayant contracté le virus, la 3e dose peut-être administrée un mois après la guérison, selon les recommandations du ministère de la Santé».

La piqûre de rappel du président de la CGEM intervient suite à la réunion des membres de la Confédération avec le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, mercredi 2 février. Lors de cette séance de travail, le chef de l’exécutif a appelé les patrons à prendre leur responsabilité et à accompagner le déploiement de la politique sanitaire nationale.

«Il faut que l’ensemble des salariés soient vaccinés et nous reviendrons avec plus de détails sur les mesures à prendre durant les prochains jours. (…) C’est un engagement collectif à prendre pour qu’on puisse tous retrouver notre liberté de travailler, de voyager et reprendre le cours normal de notre vie», avait assuré Aziz Akhannouch.