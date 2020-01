© Copyright : DR

Candidats uniques à la présidence de la CGEM, Chakib Alj et Mehdi Tazi étaient sûrs de gagner la bataille des élections de ce mercredi 22 janvier. Il ne restait plus qu’à mesurer le soutien qui leur est réservé par les membres de la confédération patronale.

A l’issue du vote lors de l’assemblée générale élective, ce mercredi 22 janvier à Casablanca, le binôme Chakib Alj-Mehdi Tazi ont été élus respectivement président et vice-président général de la CGEM avec 96% des voix, en remportant 4122 voix sur un total de 4275.

"Ce résultat marque une campagne riche, enrichissante et efficace. C’est avec une grande émotion que j’endosse aujourd’hui la mission de président de la CGEM. Ce résultat nous ravit et nous donne une très grande responsabilité. La CGEM sera forte, efficace et fédératrice. Merci de votre confiance et de votre soutien", a affirmé le nouveau président de la CGEM, Chakib Alj, dans son discours de remerciement.