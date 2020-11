© Copyright : Le360

Dans le Moyen Atlas, Le360 s'est rendu à la rencontre des petits commerçants de la cédraie d’Azrou, dont la situation est gravement affectée par l'absence de visiteurs et de touristes cette année, à cause de la crise sanitaire.

La pandémie a aggravé la crise du tourisme de montagne au Maroc, en particulier dans le Moyen Atlas, aux alentours de la petite ville d’Azrou, près d'Ifrane. La crise frappe de plein fouet l’activité des personnes travaillant dans ce secteur, notamment les vendeurs de pierres minérales et de décorations de la forêt de cèdre.

Située dans le village d'Akmas, sur la route d'Azrou, à environ 10 kilomètres d'Ifrane, cette forêt est réputée pour abriter les cèdres les plus grands et les plus anciens du monde. Parmi ceux-ci, le célèbre Gouraud, pluri-centenaire, qui mesure plus de 42 mètres de long, et a une impressionnante circonférence de près de 9 mètres.

Le360 est allé à la rencontre des commerçants de cette cédraie, dont la situation est gravement affectée par l'absence de visiteurs et de touristes cette année, qu'ils soient marocains ou étrangers. Ils en appellent à une urgente intervention des autorités pour les aider à surmonter cette crise.